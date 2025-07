Martín-Aprilia: cronología de una relación 'complicada'

Jorge Martín puso fin este domingo en Brno a un complicado periplo por el desierto, marcado por tres duras caídas y una casi ruptura de contrato con Aprilia. En el Gran Premio de la República Checa, Jorge Martín volvía a subirse a la Aprilia y finalizaba su primera carrera de la temporada.

Buenas sensaciones y caras emocionadas en la vuelta más esperada del paddock. "Me ha servido para confirmar que aún tengo un poco de gas", decía el madrileño tras acabar la prueba, donde consiguió los primeros puntos con una meritoria séptima posición. "Estaba preparado para todas las situaciones, y al final fue mejor de lo que me esperaba, sobre todo a nivel físico. Mentalmente se me hizo larga, cuando vi que faltaban 13 vueltas pensé: ‘¡Buah! Se me va a hacer pelota’. Pero lo importante era aprender", comentó en declaraciones que recoge 'DAZN'.

Carrera nueva, vida nueva. Empieza ahora la verdadera vinculación de Martín y Aprilia, aunque los tempos han querido que este feliz momento quede interrumpido por un parón estival que debe servir de jornada de reflexión de todas las partes tras un largo proceso que se inició en junio de 2024, a raíz de otro conflicto.

Cronología de los hechos

Junio de 2024 - Fichaje por Aprilia

El 3 de junio de 2024, Aprilia hizo oficial el fichaje de Martín. Hasta ese momento, y en plena lucha por el título entre Martín y Bagnaia, el futuro del madrileño no estaba nada claro. Ducati había hecho oficial el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial, un puesto que poco antes había sido ofrecido a un Jorge que estaba sacando brillo en ese momento al Pramac, el otro equipo satélite.

La noticia fue todo un mazazo para un Martín que se vio obligado a buscar manillar en otra fábrica y encontró su hueco en Aprilia, avalado por su amigo, Aleix Espargaró, que dejaba el asiento vacío con su retirada.

Noviembre 2024 - Campeón del mundo

El 17 de noviembre, en el Solidarity GP de Barcelona que cerraba la temporada, Jorge Martín superaba a Bagnaia y se hacía con el título de campeón de MotoGP, el primero del madrileño en la categoría reina. Un regalo para Ducati antes de su salida.

Jorge Martin, actual campeón del mundo de MotoGP / motogp.com

Febrero 2025 - Caída en los test de Sepang

Pasada página del tumultuoso episodio del fichaje, llegó la hora del debut con Aprilia. Los test de Sepang (5 de febrero) debían ser la primera prueba oficial del madrileño en su nuevo equipo pero la prueba se acabó antes de lo esperado. Con apenas unos minutos en pista, Martín sufrió dos caídas, la primera en la curva 1, salvable; la segunda, en la curva 2, más dura que le obligó a dejar la sesión y pasar por el centro médico. Las pruebas médicas confirmaron una fractura en la mano derecha y fracturas en el pie izquierdo. Apenas dos días después, pasaba por quirófano para ser operado por el equipo del doctor Xavier Mir de su mano derecha.

Febrero 2025 - Caída en un entrenamiento

Tras la operación, Martín empezó su proceso de recuperación con vistas al campeonato en Tailandia. Ya en la recta final, el piloto madrileño quiso probarse en la pista asfaltada de Menarguens y la mala suerte volvió a cruzarse en su camino. Nueva caída y una triple fractura: fractura desplazada del radio distal izquierdo, fractura de escafoides carpiano izquierdo y fractura de hueso piramidal izquierdo. De nuevo paso por quirófano, de nuevo, semanas de recuperación. Se perdía el inicio del Mundial.

Marzo 2025 - Visita al box de Aprilia en Qatar

Con vistas a su vuelta, Jorge intentaba familiarizarse con su nueva casa y decidía acompañar al equipo al Gran Premio de las Américas. "Ahora, más que nada, es importante estar con el equipo y entender cómo trabajan, porque tampoco he tenido tiempo de saberlo. Contento de estar aquí y significa que mi vuelta está más cerca", explicaba entonces en declaraciones a 'DAZN'.

Jorge Martín, en Austin / Instagram

Abril 2025 -Regreso a la competición y accidente en Qatar

Dos semanas después de la visita en Austin, Jorge Martín se ponía el mono de Aprilia para volver a la competición. El viernes arrancó con buenas sensaciones pero todo se tornó en gris el sábado. Faltando nueve vueltas para el final de la sprint Martín se iba al suelo y DiGiannantonio, que venía por detrás a punto estuvo de impactar con él. En una rápida manioba pudo esquivarlo aunque llegó a rozar al madrileño. El balance: Once costillas fracturadas, un neumotórax y varios días hospitalizado.

Mayo 2025 - Martín quiere desvincularse de Aprilia

Mientras el campeonato seguía su curso, Jorge Martín se enfrentaba a una difícil decisión. El rumor sobre su posible salida de Aprilia caía en el paddock como una bomba y él mismo confirmaba su interés por romper el contrato. "En ningún momento he incumplido el contrato. Cuando lo firmamos, acordé con Aprilia que, si no se daban determinadas circunstancias, me reservaba el derecho a decidir mi futuro para 2026. Esta fue una condición esencial para aceptar la propuesta de contrato que me ofrecían en aquel momento", explicaba, confirmando que "he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026".

Aprilia contraatacaba dejando claro que no iban a dejar marchar a su piloto y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, se veía obligado a intervenir. "Tendrán que remitirse a su juez. Nosotros como organización, si el año que viene llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad por parte del anterior contratante, nosotros no admitiremos esa inscripción", aseguraba. La sentencia calmaba las aguas y daba por cerrado el conflicto, así como los rumores de un posible fichaje por Honda.

Julio - Vuelta a la competición y primeros puntos

Casi un año después de su fichaje, Jorge Martín y Aprilia hacían borrón y cuenta nueva para afrontar la segunda mitad del campeonato. El madrileño reaparecía en el Gran premio de la República Checa y completaba su primera carrera de este 2025. El gesto de Massimo Rivola, jefe de Aprilia, subido en el muro viendo cruzar a Jorge la bandera a cuadros resumía el sentir general. Emociones contenidas y mucha expectación que se saldaron con una séptima posición y los primeros puntos de la temporada.