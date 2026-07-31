Márquez vuelve al trabajo con una sesión entre amigos en Motorland

El Mundial de MotoGP no da tregua y tras unas breves vacaciones los pilotos han vuelto poco a poco al trabajo con vistas a la próxima cita, el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará en Silverstone del 7 al 9 de agosto.

Este jueves Aprilia publicó imágenes de Marco Bezzecchi probándose en el circuito de Misano con la RSV4 tras la lesión que le dejó fuera del GP de Alemania. No fue el único en subirse a la moto. Marc Márquez también se ha puesto en marcha en una distendida sesión con otros pilotos en el karting de Motorland.

Fue el propio piloto el que difundió varias imágenes y vídeos de la jornada a través de sus cuentas en redes sociales con un escueto mensaje: "Back to de office" (de vuelta a la oficina).

El de Cervera se puso en el trazado aragonés al manillar de la Ducati Panigale V2, una moto de calle deportiva de 890cc, para coger sensaciones de cara al reinicio del campeonato en el que buscará el asalto al liderato.

En Motorland, Marc estuvo acompañado de su hermano Àlex, así como de otros pilotos de la actual parrilla de MotoGP como Diogo Moreira, con quien comparten sesiones habitualmente.

La cita reunió también a otro de los apadrinados de los Márquez, Máximo Quiles, actual líder de Moto3, así como Adrián Huertas, entre otros. Tampoco faltó a la cita David Alonso, quien ya ha sido confirmado como piloto de la máxima categoría para el próximo curso con Honda.

Todos ellos regresarán a este escenario en apenas unas semanas para la decimotercera prueba del campeonato, el Gran Premio de Aragón que se celebrará del 28 al 30 de agosto.