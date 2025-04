Márquez vuelve a Jerez: Cinco años de una caída que marcó su vida

Marc Márquez está de vuelta. Físicamente, al cien por cien y con las pilas cargadas. Y anímicamente, pletórico, con la ambición de siempre. Su fichaje por el equipo oficial Ducati le ha dado las herramientas que tanto ansiaba para volver a pelear por el título. Está protagonizando una temporada intensa, exprimiendo su apuesta al rojo y encauzado el camino hacia su novena corona, lo que le igualaría en el palmarés a Valentino Rossi.

Tras varios años en el purgatorio, con un calvario de lesiones y visitas al quirófano desde que se rompió el húmero del brazo derecho en Jerez 2020, Márquez ha completado la primera parte del plan que trazó cuando optó por dejar Honda, en plena crisis deportiva, renunciando a un sueldo estratosférico y a sus amigos del alma en el box. Un año con la Ducati GP23 de Gresini bastó para sentirse competitivo y también para ganarse un puesto en el mejor equipo de la parrilla, Ducati Lenovo, desbancando al campeón Jorge Martín.

Este fin de semana en Jerez, quinta cita de la temporada, la afición le espera con los brazos abiertos. Es su gran premio favorito y quiere corresponderles. Promete ir a por la victoria. Y sobre todo, quiere pasar página definitivamente de aquella maldita caída en la curva 3 de trazado gaditano que en 2020 le cambió la vida.

Hoy en vísperas de el GP de España 2025, le han preguntado a Marc si una victoria este domingo cerraría el círculo. Y el de Cervera ha sido contundente.

"No, el círculo está ya más que cerrado y con el lacito puesto", ha dicho Marc, que no quiere ni oir hablar de ese mal recuerdo del pasado y tampoco ponerse demasiada presión en casa: "Obviamente uno de los trabajos de esta semana es evadirme de esas cosas y de toda la expectación que se genera en Jerez. Estoy agradecido de que haya muchas camisetas del 93, la grada roda, y si se puede ganar lo voy a intentar, pero sin por x no se puede, habrá que gestionarlo y entenderlo", subraya.

Eso sí, asegura que cuando sus amigos en el extranjero le piden consejo, el siempre recomienda Jerez. "Es de los pocos circuitos que en esa primera vuelta llegas a sentir el calor de la afición, sientes el run run de la gente. El mejor ambiente del Mundial, siempre lo digo, está en Jerez".