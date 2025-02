Márquez vuela en su debut con Ducati

Marc Márquez no podía haber imaginado una mejor toma de contacto con su nueva Ducati. El de Cervera arrancó el primer día de test de pretemporada con fuerza firmando el segundo mejor tiempo de la jornada. En su primera vez con los colores del equipo oficial, el octacampeón manda un serio aviso a navegantes de su camino a por su novena corona va más en serio que nunca.

A pesar de ser el primer día de los test de pretemporada, en Sepang se han podido sacar algunas valoraciones de cómo está cada equipo antes del arranque de la competición. La jornada, marcada por la caída aparatosa de Jorge Martín que le hará perderse las pruebas en Malasia, terminó con el italiano Fabio Quartararo solamente 51 milésimas de segundo por encima de Márquez. El de Cervera cierra como segundo un miércoles de ilusión que termina 1,3 segundos más rápido que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia.

Sensaciones más que positivas

El octacampeón completó un total de 54 vueltas con su nueva Ducati Desmosedici GP25, marcando el mejor tiempo de la jornada en 1:57.606 por el 1:58.947 de Bagnaia. Es un inicio quizás irrelevante, pero Márquez vuelve a demostrar que quiere competir por la novena corona en el año de su apuesta 'todo al rojo' que se encargó de enfatizar en la presentación de la nueva Ducati para este 2025.

El piloto de Cervera valoró tras la jornada sus sensaciones: "Han sido muy buenas desde el principio, ayuda muchísimo a ser preciso; si vas rígido o no te encuentras bien, tienes que invertir tiempo en soltarte... pero desde la primera me he encontrado muy cómodo", ha confesado. "Esto ha hecho ya que desde la segunda salida empecemos a trabajar en el motor, que es la prioridad número 1 en estos test. Sensaciones positivas, muy similares a las de Bagnaia", descifra.

Márquez se mostró encantado con la nueva forma de trabajar de su equipo: "Me ha sorprendido a bien. Es verdad que no es comparable a lo que estaba acostumbrado el año pasado, porque era lo que tenía y con eso hacíamos el cien por cien. En Honda también se hacían estas cosas, pero sí que es verdad que aquí en un día ha sido: problema-reacción, en el momento y esto es muy importante tenerlo, no esperar al día siguiente, no, sino ya es un día que vas tirando tiros al aire. Eso nos ha facilitado bastante el trabajo esta tarde", desvela el de Ducati. Un inicio esperanzador en una temporada que se presenta con mucha ilusión.