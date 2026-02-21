Márquez tiende puentes con Ducati para su renovación

La primera jornada de teste en Buriram dejó un nuevo doblete de los hermanos Márquez al frente de la tabla de tiempos. Àlex acabó el día como el más rápido, mientras que Marc, pese a sufrir dos caídas, consiguió hacer el segundo mejor tiempo para cerrar las tandas con buenas sensaciones.

Más allá de los test, como sucedió con su compañero Pecco Bagnaia, el tema principal en torno a Marc fue el de su renovación con Ducati. "El contrato ideal para Ducati es de dos años, porque si no se quedan a medio ciclo", explicó el piloto de Cervera qyue cumple contrato este 2026.

Según han avanzado varios medios estos días, la renovación estaría prácticamente hecha a falta de unos cuantos flecos, entre ellos, el de la duración de la ampliación. Según la prensa italiana, mientras que Ducati propone un contrato de dos años, Marc estaría más dispuesto a un formato de 1+1, aunque según explicó el propio piloto, este punto no sería un problema. "Si mi físico me respeta y no me limita, no tendré problema en un contrato de dos años", aseguró.

Aunque se espera que el anuncio sea oficial en los próximos días, el de Cervera avanzó que si aún no se ha hecho es sencillamente porque necesita estar seguro de sus condiciones físicas y no tanto por cuestiones administrativas. "Siempre he dicho que no es buena idea firmar nada estando lesionado. Mi hombro está mejor, y si sigue así no habrá ningún problema. Pero está claro que la posibilidad de firmar por solo un año tenía relación con la lesión", explicó en declaraciones a los medios.

"Yo estaba tratando de entender mi nueva lesión, cómo era. Y siento que va por buen camino. Todavía queda trabajo por hacer, pero va por buen camino”, zanjó al respecto.

Problemas estomacales

Respecto a los test, Marc desveló que sufrió molestias físicas que le lastraron en los primeros compases. "Hoy estaba muy cansado por los problemas estomacales y no estaba lo suficientemente concentrado", explicó, asegurando que, tras el descanso de mediodía "recuperé un poco de energía”.

Como también comentó Bagnaia, Marc confirmó que en Ducati se debaten en cuanto al paquete aeródinámico, "entre el 24 y el 25". "Mañana terminaremos de discutirlo. Intentaremos entender bien cuál es el mejor para todos. Ducati nunca deja de trabajar", aseguró.

En apenas una semana el Gran Premio de Tailandia que se disputa en el mismo circuito de Buriram, arrancará la temporada 2026 de MotoGP. Un curso para el que Marc tiene claro cuáles serán sus principales rivales. "Espero que Alex, Pecco y Bezzecchi vayan muy rápido en este inicio de campeonato", avanzó.