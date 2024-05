Márquez tensa la cuerda: "Pramac no es una opción para mí"

Marc Márquez se ha enterado por la prensa italiana que Ducati anunciará en breve a Jorge Martín. 'La Gazzetta dello Sport' ha publicado este jueves que los de Borgo Panigale ya tienen tomada su decisión, que comunicarán tras el GP de Italia y que será el ascenso del madrileño a su escuadra oficial junto a Pecco Bagnaia. Según esta versión, propondrán a Márquez una Desmosedici 'pata negra' en el equipo satélite, Pramac Racing, en la plaza de Martín, pero Marc, a su llegada a Mugello ha dado 'portazo' a esta vía de futuro. "Pramac no es una opción para mí", ha soltado ante los micrófonos de DAZN.

"Ducati no me ha dicho que yo no sea el elegido. Yo estoy haciendo el máximo en pista, porque así tendré más opciones", sostiene Marc pese a que las últimas informaciones apuntan a que el acuerdo de Martín se podría cerrar este mismo fin de semana.

"Evidentemente, Ducati tiene que elegir, tiene que tomar una decisión muy importante para ellos. Pramac es un buen equipo, pero no es una opción para mí, porque no lo es. Soy un hombre con las ideas claras", ha dicho, contundente.

"Lo que quiero es la última versión de moto, y si puede ser, con un equipo oficial", ha insistido Márquez. "Si tienes la moto oficial tienes más facilidades, y si encima lo haces en un equipo oficial, pues aún más", considera el octocampeón, que ha cambiado su discurso de Francia, cuando insinuó que no le importaba estar en un equipo de fábrica, pero siempre que le garantizasen el mejor material para pelear por el título.

Tercero en el Mundial a solo dos puntos del segundo, el campeón Bagnaia y a 41 del líder Martín tras las seis primeras citas del calendario 2024, la primeras para él con la Ducati GP23 de Gresini, Marc se ha crecido y ha dejado claro que no renuncia a ser tratado según su estatus, es decir, en el mejor equipo del Mundial.

Respecto a la condición de Bagnaia sobre tener un compañero que no rompa la armonía en el Ducati Lenovo, Márquez ha señalado que "la armonía fuera de pista es fácil mantenerla, pero luego, en pista, cada uno busca el cien por cien, con respeto, pero luchando cada uno por sus intereses".