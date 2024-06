Márquez: "Teníamos ritmo pero Pecco era inalcanzable"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP, reconoció que "hoy teníamos ritmo para ganar, pero Pecco era inalcanzable y ya no había tiempo para recortar distancias".

"Este es un circuito que nunca me ha salido del todo bien, pero con la Ducati es otra historia", afirma Márquez en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que ha competido "contra las GP24, que todavía tienen algo más, si bien quizás nos faltó algo al principio, pero estamos contentos con lo de hoy".

Por otro lado, destacó haber recibido menos hostilidad que otros años en el circuito italiano, pese a que algunos aficionados le abuchearon cuando subió al podio. "Hasta hace un año me abucheaban el 80% de los aficionados aquí; ahora está al 50%. Ir subido a una Ducati supongo que ayuda", explicó.

Martín, contrariado

Por su parte, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) se lamentó de la caída que sufrió en la prueba corta y reconoció que "un día le toca a uno, un día otro, al final es el primer cero que hago en una sprint, que más tarde o más temprano tenía que llegar y ha sido hoy".

"Prefiero que sea un día con malas sensaciones, que no me encuentro bien, que un día bueno, pero está siendo un fin de semana difícil, en el que no me encuentro bien con la parte delantera de la moto, mañana tenemos que hacer un cambio, que yo creo que hay algo grande que no sabemos aún, pero que tenemos que mejorar para mañana, porque después de dos vueltas ya noto como que la rueda estuviese súper usada y no es normal tener estas sensaciones, pero esperemos poder dar el paso", explicó Jorge Martín sobre sus problemas técnicos.