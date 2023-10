Márquez, sobre su sustituto: "Encontrará a un equipo humano increíble"

"Sé que Honda está en una situación delicada porque la mayoría de pilotos tienen contrato. Les deseo lo mejor a ellos y a mi equipo", asegura Marc ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE MOTOGP

Marc Márquez apura sus últimas semanas como piloto del Repsol Honda, tras anunciar su cambio al Gresini Racing en 2024. Este fin de semana el octocampeón se prepara para abordar el Gran Premio de Australia, que afronta con dudas después de un negativo fin de semana en Indonesia y a pesar de que hace un año acabó en el podio en Phillip Island.

"Este año es difícil de entender si nuestro nivel será bueno o no. Es verdad que aquí he sido rápido en el pasado, pero no tengo expectativas. Australia es un circuito difícil y las caídas de pagan caras, así que veremos como me siento una vez salga a pista este viernes. El fin de semana pasado no acepté que corríamos en un circuito en el que sufriríamos. Y cuando no aceptas eso te caes más. Ahora tengo que dar un paso atrás y recuperar un poco la confianza", ha analizado hoy Márquez.

"En Indonesia comenzamos muy bien, pero diría que fue por una cuestión de motivación, viniendo del podio de Motegi. Me caí el sábado en la sprint y ese accidente lo entendí. Pero el de la carrera larga del domingo es de esas caídas que te quitan mucha confianza", ha recordado.

"En Phillip Island siempre hace viento. Aquí el piloto puede marcar un poco más la diferencia, pero también necesitas mucho agarre en la parte trasera. En este circuito puedes empujar si lo sientes. Si no, mejor no apretar", avisa.

"Ganar este año va a ser difícil. No podemos afrontar ninguna carrera pensando en ganarla porque estamos lejos. No estamos a uno, dos, tres segundos del ganador, estamos a siete o diez segundos en nuestra mejor carrera. No podemos pensar en ganar aquí, en Buriram o Valencia, que son los tres mejores circuitos de los que quedan. En Malasia y Qatar sufriremos mucho; en los otros tres sufriremos un poco menos, pero no tanto como para pensar en la victoria", admite Marc.

¿Cómo está y afronta el final del Mundial de MotoGP 2023 Marc Márquez?



El piloto de Cerveza, liberado tras anunciar su marcha de Honda, ha hablado sobre lo que le espera a su sustituto y no precisamente en cuanto a la difícil RC213V sino al equipo de mecánicos e ingenieros que se encontrará en el box y que será su grupo de confianza en la última década, encabezado por Santi Hernández.

"Sé que Honda está en una situación delicada porque la mayoría de pilotos tienen contrato. Les deseo lo mejor a ellos y a mi equipo, porque el piloto que llegue en mi lugar a encontrarse un equipo humano increíble", ha señalado el 93.