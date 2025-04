Márquez se sincera: "Soy diferente al de 2019"

Marc Márquez llega al Circuito de Jerez-Ángel Nieto con siete de las ocho victorias posibles en este inicio de temporada. El catalán solo obtuvo un cero en la carrera del domingo del Gran Premio de las Américas por una caída en los primeros compases.

El 93 domina el mundial

El líder del mundial cuenta con 17 puntos de ventaja respecto a su perseguidor Alex Márquez, y con 26 puntos de diferencia respecto a su compañero de equipo y tercer clasificado de la categoría. La victoria en el GP de Qatar le convirtió en el piloto español con más victorias en MotoGP. Además, también igualó los 114 podios del expiloto Jorge Lorenzo.

Mezcla de recuerdos en Jerez

Márquez llega a Jerez con una mezcla de sensaciones, el piloto de Ducati ganó por última vez en 2019, pero en 2020 sucedió su lesión. "Me ha pasado de todo, pero la mayoría han sido buenas. Hubo aquí la lesión, no tengo ningún problema en hablarlo, es parte de nuestro oficio, son cosas que pasan. Ya hemos corrido aquí varios años y esperamos guardar este fin de semana como un buen recuerdo" explicó a los micrófonos de DAZN.

La pelea por la victoria

Tras las buenas sensaciones en las primeras carreras del año, Marc no descarta la posibilidad de luchar por la victoria y el podio este fin de semana. Aunque los resultados sean positivos, el 93 recalcó que sin un trabajo previo no se podría alcanzar la primera posición. "Evidentemente, venimos de una situación de la que no puedo decir que la victoria no sea posible. Espero que sea posible, pero tenemos que trabajar desde el FP1 para que eso sea factible" aclaró el catalán.

Tres victorias consecutivas de Bagnaia

Pecco Bagnaia ha sufrido más problemas para adaptarse a la nueva Ducati, pero el italiano llega a un trazado donde ha ganado los tres últimos Grandes Premios disputados en Jerez. "Debemos entender donde están nuestros rivales, saber donde está Pecco, que es el que ha ganado los últimos tres años aquí. Creo que será el principal rival en este circuito. Además, también está Alex que está mostrando un grandísimo nivel en el campeonato y espero luchar con él por el podio y la victoria".

Los recuerdos de 2019

Tras el elevado rendimiento de Marc en su debut con el equipo oficial de Ducati, las comparaciones con los resultados que consiguió en el 2019 se han vuelto recurrentes. "Soy diferente al de 2019, ni mejor ni peor, estoy en un equipo diferente con otra moto, hay otros rivales y los estilos de pilotaje y las motos también han cambiado. Tienes que adaptarte de la categoría si no mueres e intento aprender de las nuevas generaciones para innovar".

El líder del mundial no gana en el trazado andaluz desde 2019. El año pasado Marc consiguió en este circuito el primer podio con Ducati tras pelear hasta los últimos compases con Bagnaia. El italiano superó a Márquez y se hizo con su tercera victoria consecutiva en Jerez.