Márquez resta importancia a su caída en Austria

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que se fue por los suelos en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Austria de MotoGP cuando era segundo, restó importancia a la caída porque se produjo sin tener nada en juego.

Márquez dijo que no le había dolido: "sí me estuviera jugando un campeonato si sería dolorosa, pero como no lo estoy haciendo ha sido una caída en la que he entendido el por qué".

"Simplemente, y lo he dicho en el parque cerrado, estamos medio paso por detrás de Martín y Bagnaia y en carrera he intentado dar ese medio paso ¿cómo? pues arriesgando, y he arriesgado cuando he lanzado el ataque en esas últimas vueltas para pillar a Bagnaia, o al menos intentarlo, y es cuando me he caído, pero me he visto con las fuerzas como para hacerlo, que es lo que no sentía", señaló satisfecho Márquez.

"Pensando ahora fríamente era un podio fácil, pero también tenía las ganas y la fuerza de intentar ir a por Pecco, evidentemente he arriesgado demasiado y me ha salido mal sí, pero hacía tiempo que no sentía ese cosquilleo de probarlo o no probarlo", recalcó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

La frustración de Martín

Por su parte, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que acabó segundo la carrera 'sprint' del Gran Premio de Austria de MotoGP, reconoció estar "un pelín frustrado" y consideró que pudo "haber peleado por mejor resultado".

Aún así, el piloto se mostró satisfecho en líneas generales. "Dentro de los contratiempos que he tenido en las últimas 24 horas, con el dedo, luego el ‘long lap’, sacar esta segunda posición sabe muy bien".

"Está claro que para el domingo espero tener algo más y poder pelear hasta el final con Pecco, creo que tenemos un pasito más los dos que el resto y a ver si mañana podemos sacarlo", aseguró Martín.