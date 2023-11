Márquez responde a Bezzecchi: "Se arrepentirá de lo que me ha dicho"

El piloto de Cervera hizo caso omiso a las acusaciones del italiano, que cayó en la primera vuelta tras chocar con Márquez Bezzecchi definió a Márquez como "el piloto más sucio de la carrera", además de asegurar que el choque fue deliberado

Los hechos acontecidos durante el Gran Premio de Valencia siguen dando que hablar. Más allá de la conquista del bicampeonato de la categoría reina por parte de Pecco Bagnaia, el otro momento que más atención captó fue el accidente de Jorge Martín y Marc Márquez que privó al madrileño de competir por el título.

No fue, ni mucho menos, el único incidente de la carrera, ya que Marco Bezzecchi se fue al suelo tras un toque con Márquez en la primera vuelta. Esta acción, que no fue merecedora de sanción para Márquez, desató la ira de Bezzecchi, que no dudó en lanzar duras críticas contra el piloto de Cervera.

"Los comisarios nunca tocan a Marc, que es el piloto más sucio que existe. Decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva igual que en Tailandia. Me golpeó en la espalda".

Bezzecchi no sólo 'rajó' ante los micrófonos, ya que también acudió al camión de Márquez para reprocharle esta acción en persona. Así lo admitió el propio piloto. "No voy a perder tiempo con Bezzecchi, sí que ha venido al camión pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando, pero cuando madure más. La acción ha sido clara de primera vuelta, si quieres mantenerte el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte".

Al ser preguntado por el accidente con Jorge Martín, el piloto de Cervera no se mostró en absoluto molesto. "Con Jorge ha pasado lo que podía pasar con cualquier piloto. Ha cometido un error por ser demasiado optimista, pero no voy a achacarle nada, me ha pedido disculpas y lo entiendo. Ole por su actitud, ha ido a todo o nada y ha salido nada, con la consecuencia que ha tocado a otro piloto que he sido yo".