Marc Márquez regresa con fuerza de su caída y roza el récord

Austin es territorio Marc Márquez. El piloto de Cervera demostró que está en su jardín protagonizando una sesión inmaculada pese a su caída en el FP1 que abría la jornada del Gran Premio de Estados Unidos. El de Ducati se mostró implacable, se sobrepuso a las heridas y firmó el mejor tiempo en la practice (02:00.927), acercándose al récord del circuito, el 02:00.864 de Maverick Viñales de 2024.

En una tanda en la que hubo hasta nueves caídas, mantenerse en pista fue todo un hito, aunque cuando la pista empezó a mejorar, no hubo tregua. Finalmente, el éxito fue para Marc, aunque un sorprendente Ai Ogura estuvo cerca de dar la sorpresa, aunque tuvo que conformarse con la segunda plaza. Fabio Di Giannantonio, el poleman de Brasil, demostró que está en plena forma y, tras ostentar el mejor registro, cruzó finalmente tercero la bandera a cuadros.

Recital de caídas

Después de un FP1 sin apenas contratiempos más allá de la caída de Marc, la practice arrancó accidentada, con varias caídas en los primeros minutos. Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Pedro Acosta y Ai Ogura se fueron al suelo en distintos puntos del trazado, provocando varias banderas amarillas. Situación en parte provocada por el estado del asfalto con casi 50 grados de temperatura.

Por otro lado, el primer crono a batir lo colocó en la tabla de tiempos Pecco Bagnaia con 2:02.671. Con el paso de los minutos y de los primeros pasos por boxes, el estado del firme pareció estabilizarse y empezaron a mejorarse los tiempos. Ogura dio la sorpresa superando a Pecco con su 2:02.073, aunque la alegría le duró poco, al ser superado pro Marc Márquez con 2:02.066.

La marca tampoco iba a valor al de Ducati para mantener el liderato durante mucho tiempo. Fabio Di Giannantonio se lo arrebató poco después, siendo el primero en bajar al 2:01 (2:01.980).

Marco Bezzecchi, que había firmado unos tiempos discretos en la primera parte, progresó en el tramo final para ponerse primero de la tabla de tiempos, aunque ni Marc Márquez ni Fabio Di Giannantonio habían dicho su última palabra. La lucha por ser el más rápido estaba servida y no menos complicado se presentaba el pase directo a la Q2.

Con la pista mejorando por momentos, los últimos minutos se convirtieron en un auténtico ejercicio de supervivencia. Los parciales en rojo se sucedían, con muchos aspirantes al mejor tiempo. Un título que se llevó finalmente Marc, demostrando por qué es el sheriff de Austin.

El de Cervera se quedó a unas milésimas del récord de la pista, pero logró el objetivo. Buenas sensaciones y la primera plaza de la tabla. Ogura y Diggia tuvieron que conformarse con el Top-3.El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, firmó el cuarto mejor tiempo.

La otra sorpresa fue la de Enea Bastianini, que por primera vez en la temporada firmó el pase directo a la Q2. Será la segunda KTM, junto a la de Pedro Acosta, el líder de la FP1, que acabó sexto.