Márquez y la presión de ser campeón: "Es lo que implica que te elija Ducati"

Todavía con la adrenalina de la espectacular presentación organizada por Ducati , ante un centenar de periodistas de todo el mundo, Marc Márquez ha ofrecido sus primeras impresiones en un día inolvidable, un momento que, sin duda marca, un punto de inflexión. “Es emocionante porque supone el inicio del que considero el reto más importante de mi carrera", considera.

En su nueva aventura con Ducati, el piloto de Cervera está destinado a pelear por grandes retos y para ello cuenta con las mejores armas, pero para empezar subraya que el primer objetivo este año "es disfrutar pilotando, porque si lo consigo lo demás vendrá solo, podré pelear por podios, victorias y ojalá, más títulos".

"El target del equipo es ganar, y eso vamos a intentar, tanto Pecco como yo", advierte Marc, que tiene claro que su compañero de box le aventaja "por su experiencia en este equipo", pero también apunta alto, como corresponde a su estatus de octocampeón.

Marc, que cumplirá 32 años en febrero, ha comparado la ilusión que tenía aquel chaval que en 2013 debutó en MotoGP luciendo el naranja en el Repsol Honda respecto al hombre que en 2025 ya viste de rojo Ducati. “Es muy diferente, en 2013 no era realista o no era consciente de dónde estaba y ahora con 32 años en un mes eres realista de lo que es MotoGP, de lo que es estar en un equipo factory, de lo que es estar en el equipo referente del momento, lo notas mucho más. En 2013 estaba flipando, era todo un regalo. Ahora sigo teniendo las mariposas en el estómago, pero muy realista de lo que comporta”, ha señalado.

Y evidentemente, sabe que lo qué implica llevar estos colores “es luchar por un título. Cuando la fábrica referente del momento apuesta por ti, tienes esta presión. He marcado como objetivo principal estar de los tres primeros, pero porque si estás ahí significa que has luchado por el título. Hay esa presión y luego hay que gestionarla y lógicamente llevar los máximos puntos posibles a casa”.

Márquez está satisfecho con el camino recorrido hasta aquí, después de que el pasado año tuviera respuesta a todas sus dudas: “Necesitaba saber si el problema era yo y en Gresini, ví que era competitivo. Estoy contento de cómo evolucioné durante el año, de poco a poco volver a esa autoconfianza que es necesaria luego a la hora de tomar decisiones. Para mí di el paso perfecto porque encontré una atmósfera en el equipo que era perfecta para el momento que llegaba. (Ahora cambiamos a un equipo donde todo es mucho más de fábrica, con más responsabilidad, unos ingenieros detrás... hay más facilidades pero también hay más opciones de liarte porque es así en un equipo de fábrica, pero lo tienen todo muy bien coordinado”, ha valorado.

Está claro que la atmósfera en Ducati es más sofisticado, todo es más profesional, pero Marc está convencido de que con el tiempo puede conseguir sentirse como en casa: “El ambiente se consigue, al final son humanos y en el primer test me encontré muy bien con la gente del equipo. Las comparaciones son odiosas y no se tiene que comparar una relación de 10 años con una persona que con una de medio año, es imposible. Yo con mis amigos de Honda he hecho una cena este invierno y no hemos hablado de motos, es una relación desde Moto2. Y en Gresini hicimos una piña solo en un año. Aquí he estado en contacto durante todo el invierno con mi nuevo técnico, Marco Rigamonti, todo el equipo poco a poco nos iremos rodando, he traído una de mis personas de confianza (el mecánico Javi Ortíz), lo necesitas para sentirte también más cómodo y hacer esa transición más fácil, pero bueno, hablamos el mismo idioma, que es importante”, ha explicado el 93.

Márquez ha conseguido dejar atrás sus problemas físicos, después de un calvario que duró tres años a raíz de su grave lesión de Jerez 2020: “Estoy bien en forma. Tampoco voy a comparar cómo estaba con 20 años y cómo estoy ahora, pero el año pasado conseguí olvidarme en ciertas carreras de qué lo había pasado. Eso sí, como pasa en la vida, con más años tienes que trabajar más, toca más fisio, sesiones de gimnasio más específicas, no tanto de volumen, confío en los profesionales que lo llevan y si ves que rindes al máximo nivel es lo importante”.

Volviendo a su desembarco en Honda, Marc ha recordado la ambición con la que llegó y que es diferente a la situación en Ducati: “Ojalá me vaya como en Honda, pero es difícil. Llegamos y ganamos, con 20 años, sin ser conscientes de lo que venía Es lo que me ayudó a no sentir nada, a no sentir presión, tomaba las decisiones por puro instinto. Ahora , con más experiencia, sé al box que llego, un box referente, donde hay un piloto consagrado, no hay número uno y dos, sino que hay un piloto con más experiencia dentro del garaje que ha aportado mucho a Ducati y es lógico que la primera palabra la tenga él, pero el equipo y todos los esponsors valoran por igual, o eso me han transmitido, que gane uno u otro. Y esa será la intención de Ducati y la intención de los pilotos”, advierte.

La confianza en Gigi

Marc ha recordado la “honestidad” de Gigi Dall’Igna en 2024, al permitir que un piloto satélite, Jorge Martin, dejara sin título al oficial, Bagnaia: “Se hablaba de que no dejarían ganar a Martín porque se iba del equipo, pero tuvo las mismas armas que Peco hasta el último momento y esto es lo bueno y lo que me gusta de Gigi. Yo creo que también es la clave del éxito que ha tenido en todos sus proyectos, porque es honesto con los pilotos y si te dice tendrás esto, lo cumple. Por ejemplo cuando firmé con el equipo oficial, pensé que caería algún regalito y no cayó. Se lo pedí, pero no había y lo entendí”.

Preguntado por la inteligencia artificial, Márquez ha bromeado con lo que le puede hacer campeón: “Ser rápido, ser el más listo, ganar carreras, no caerte... sabemos lo que se tiene que hacer para ganar un título. Cuando tú tienes velocidad, puedes dar un paso más. Pecco ha recalcado mucho los errores del año pasado, pero es que sin arriesgar, no hubiera ganado once carreras, si vas de conservador, pierdes”.

De rojo, como Hamilton

El día D de Marc Márquez en Ducati ha coincidido con la primera imagen oficial de Lewis Hamilton en Ferrari. Lógico establecer paralelismos: “Para los dos es una apuesta al rojo”, ha dicho el de Cervera, con un matiz: “Hamilton en la Fórmula 1, es uno de los pilotos mediáticos, junto con Fernando Alonso y ahora Verstappen o los jóvenes, Norris, Russell. Los que tienen experiencia, parece que el nombre pese más, pero luego esto no te ayuda a ganar, así que bueno, veremos, intentaremos hacer un gran año, ayudar sobre todo al equipo, estar delante. Cuando estás delante y hay velocidad y todo es mucho más bonito”.