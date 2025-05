Márquez, precavido en Le Mans: "Estoy cómodo pero es viernes"

Marc Márquez ha llegado a Le Mans con el objetivo de recuperar la primera posición en el campeonato. El '93' perdió la primera posición tras la caída en la carrera dominical del Circuito de Jerez. Además, su hermano Álex consiguió su primera victoria en la categoría reina y esto le colocó líder en la clasificación.

Marc manda en Le Mans

El piloto oficial de Ducati ha arrasado en las dos primeras sesiones disputadas en el circuito de Bugatti. Además, Márquez fue un paso más allá y batió el récord de la pista, a pesar de que no es uno de sus trazados favoritos del campeonato. "Me encuentro cómodo, una vez más, un fin de semana más, pero es viernes" comentó a DAZN.

Marc todavía no quiere dar por hecho el fin de semana y se mantiene precavido, aunque los tiempos le vuelven a señalar como el favorito de la categoría: "Esa precaución extra siempre la tendré y más con lo que me ha pasado últimamente los domingos. Tenemos que seguir enfocados al cien por cien, pero sí, me siento cómodo. Estamos yendo muy rápidos, cuando estás por debajo del récord significa que estás cómodo, pero vas al límite. Tengo que tener ese extra de precaución" afirmó el '93'.

P1 and a new all time lap record in the pocket for @marcmarquez93 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Vc01XqpOX7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2025

Nuevas sensaciones

El trazado de Le Mans no se encuentra entre sus trazados favoritos, pero a diferencia de los años anteriores esta temporada las sensaciones con la moto han mejorado. No es la primera vez que esto le ocurre al piloto catalán, en el circuito de Losail las sensaciones también fueron diferentes a las ediciones anteriores. "No es de mis favoritos, pero este año sí, por eso sigo con esta precaución. Encima en la moto no me siento rápido, pero salen los tiempos" aclaró.

"No es que exagere, siempre había estado acostumbrado a movimientos e intento ir fino y eso es lo que hace que salgan los tiempos" comentó haciendo balance de lo ocurrido en el inicio de la temporada.

Dos caídas en cinco carreras

Los dos errores en las carreras de Austin y Jerez le hicieron perder la primera posición del campeonato, a pesar de que en ambas ocasiones era el candidato favorito a la victoria: "También era el favortito en Austin y en Jerez, así que veremos mañana" añadió con precaución sobre las expectativas creadas tras el primer día en Le Mans.

MotoGP estrena reglamento

Los cambios en la normativa de la competición se hicieron oficiales a principios de semana. Las modificaciones afectan a las posibles adversidades en la parrilla de salida y la implantación de un test para los pilotos lesionados del campeonato. "Sobre la primera no puedo opinar porque no me la he mirado muy bien aún. Pero seguramente habrán hecho un cambio para evitar o igualar las opciones de quién arriesgue más o menos".

"Con la segunda estoy de acuerdo, ya no solo por la seguridad del piloto que vuelve sino para la seguridad de los pilotos que están en pista en ese momento porque no es fácil estar un tiempo largo parado y ponerte a 350. Rodar en moto no se olvida nadie, pero rodar en grupo es muy diferente. Era una regla que se tendría que haber cambiado de un año a otro, así no favoreces a nadie, pero con el aviso de Qatar con Martín creo que era necesario" concluyó Márquez.

En busca del liderato

Marc en la carrera al sprint de mañana tendrá la primera oportunidad de recuperar el liderato de la categoría. De momento, los hermanos Márquez se encuentran en las dos primeras posiciones. Ambos están separados únicamente por un punto, seguidos por 'Pecco' Bagnaia a 20 puntos.