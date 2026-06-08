Márquez se pone a 100: todas las victorias de Marc de los 17 a los 33 años

Marc Márquez, a sus 33 años, conquistó en el GP de Hungría de MotoGP su victoria número 100 en el total de las categorías del Mundial. Un número redondo que se hizo esperar más de lo previsto, en la octava cita del Mundial de MotoGP 2026.

El de Cervera finalizó la temporada 2025 con el título bajo el brazo, 99 victorias en su palmarés total y una lesión que le dejó fuera los últimos grandes premios. El inicio de curso arrancó complicado, con dudas en la Ducati y Marc resintiéndose de sus lesiones anteriores.

El GP de Francia marcó un punto de inflexión con una caída que le obligó a pasar por quirófano y perderse la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Regresó en Mugello y en la cita siguiente consiguió ya el esperado objetivo: la victoria número 100 tras una épica batalla con Pedro Acosta.

Un joven Marc de 17 años estrenó su casillero el 6 de junio de 2010 con una Derbi del equipo Red Bull Ajo y el emblemático #93 ya en el carenado. 26 años y nueve títulos mundiales después el catalán llegó a una cifra redonda al alcance de muy pocos: las 100 victorias. Un número que lo acerca a los registros de los dos pilotos con más victorias en la historia del Mundial: Valentino Rossi, con 115 y Giacomo Agostini, con 122.

Marc Márquez, en lo alto del podio de Mugello 2010, junto a Nico Terol y Pol Espargaró / moto GP

Marc Márquez protagonizó en 2025 uno de los regresos más fulgurantes tras varios años de sequía. Volvió a colgarse la corona de campeón del mundo tras un curso en el que rompió varios récords y se confirmó de nuevo como el hombre a batir. En total conquistó once victorias para aumentar su palmarés de las 62 con las que empezó el curso hasta las 73 con las que lo terminó. El de Cervera arrancó el curso con una sólida victoria que supone su cuarta en este trazado tras las conseguidas en 2018, 2019 y 2025 y la 74 en su total de MotoGP.

Victorias por equipos MotoGP: Repsol Honda Team: 59 victorias

Gresini Racing: 3 victorias

Ducati: 11 victorias Moto2: Team Catalunya Caixa Repsol: 16 victorias 125cc: Red Bull Ajo Motorsport: 10 victorias

De esas 74 victorias que atesora el piloto de Cervera, una gran parte las consiguió como piloto del Repsol Honda, equipo para el que pilotó desde su salto a MotoGP en 2013 hasta 2023, cuando decidió emprender un nuevo camino y fichó por el Gresini Ducati para correr en 2024 junto a su hermano Àlex. Con la casa nipona sumó 59 victorias y seis títulos mundiales: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

En su campaña en el equipo de Nadia Padovani, Marc sumó tres victorias, en Aragón, San Marino y Australia, que abrían la puerta a su resurgir tras una travesía de lesiones y un bajo rendimiento de Honda. En el Ducati oficial esa chispa acabó de saltar y Marc encarriló el título en modo campeón.

SPORT lanza un documental sobre el histórico regreso de Marc Márquez / SPORT

El resto de las victorias de Marc se reparten entre las otras dos categorías del Mundial. En Moto2 sumó un total de 16 en dos temporadas como piloto del Team Catalunya Caixa Repsol. El resto, diez, las consiguió durante la temporada 2010 en la extinta 125 c.c., con el Red Bull Ajo Motorsport. Un balance con el que conquistó su primer título mundial.

El SachsenKing

A Marc hay pocos circuitos del Mundial que se le hayan resistido aunque de todos hay uno que se le da especialmente bien: Sachsenring. Márquez es el auténtico SachseKing de la prueba germana en la que ha conquistado un total de 12 victorias, 11 de ellas de forma consecutiva de 2010 a 2021. En 2025, tras tres cursos de sequía, Márquez recuperó el cetro real con doblete, ganando en la sprint y en la carrera larga del domingo.

Tras el trazado alemán, se sitúan Misano y Motorland, con ocho victorias en ambos casos entre las tres categorías; y el COTA de Austin, con siete triunfos.