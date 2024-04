Márquez pide paciencia: "No puedo ganar sin subir antes al podio"

"No se puede ganar una carrera sin hacer un podio antes" ha dicho Marc Márquez este jueves a su llegada al circuito de Jerez. El piloto de Cervera ha cancelado su participación en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España saturado por sus compromisos, ya que por la mañana ha acudido a un acto en el campo del Betis y esta tarde tiene otra cita, convocada por su patrocinador Estrella Galicia 0,0. Aún así, Marc ha hablado ante los micrófonos de DAZN y ha querido rebajar las expectaivas para este fin de semana en el trazado gaditano.

"La gente dice que vengo con una buena dinámica, pero la realidad es que llevo dos ceros", ha recordado el piloto del Team Gresini, que se fue al suelo peleando con Bagnaia en Portimao y tampoco acabó la carrera de Austin. A pesar de ello el 93 se ha mostrado muy rápido y adaptado a la la Ducati Desmosedici GP23.

"Las cosas como son. ¿Tengo velocidad? Sí. Destellos, también. Pero tienen que ser constantes, no puntuales. Y eso no llega de golpe. No llegará de una carrera a otra", ha advertido a quienes vaticinan que su primera victoria con Ducati puede llegar este domingo en Jerez.

"Hay que comprobar que lo que probamos en Austin funciona. La cronometrada nos dará las respuestas acerca de las posibilidades reales del fin de semana", ha señalado Márquez, que llega en forma y concentrado al circuito en el que hace cuatro años empezó su calvario, al fracturarse en húmero derecho en una caída.