Márquez a un paso de la novena corona y las 100 victorias

La cita en Motegi se presenta más especial de lo habitual para Marc Márquez. El líder del campeonato podría cerrar la novena corona más de 2100 días después de conseguir la última en la categoría reina. El único rival que puede impedir el título es Álex Márquez. Si entre los hermanos se ceden tres puntos más, el título se cerrará finalmente para el '93' con cinco carreras restantes en el calendario.

Las 100 victorias

El séptimo título en la categoría reina no sería la única meta, en caso de que Márquez se alce con la victoria en el Gran Premio de Japón conseguirá la victoria número 100 en el mundial. Hasta el momento Marc cuenta con 10 victorias en 125cc, 16 en Moto2 y 73 en MotoGP.

Tan solo Valentino Rossi y Giacomo Agostini cuenta con más victorias que el '93'. Rossi lo hace con 115 frente a las 122 de Agostini, tal como indicó 'Motosan'. Si Marc consigue el triunfo, se convertirá en el tercer piloto en superar las 100 dentro del mundial.

La novena corona

En lo que va de curso, Márquez se ha alzado con 11 victorias y podría superar su propio registro de 13 triunfos en un mismo año. El piloto del Ducati Lenovo Team podría seguir rompiendo récords en las próximas rondas. Tras el GP de San Marino ya se convirtió en el piloto con más puntos en una misma temporada (512).

Marc cuenta con tres victorias en Japón, lo cual lleva a pensar en la posibilidad a la victoria y a cerrar el título, al igual que lo hizo en 2014. A pesar del resultado de la carrera al sprint, la corona de la vigente temporada deberá esperar a cerrarse hasta la carrera dominical. El vigente título sería el noveno para Márquez, pero será el primero junto a Ducati.