Marc Márquez: "¿Qué nota me pongo en este regreso? Por supuesto un 10"

“Me pongo un 10, por supuesto. ¡Un 10! Por el fin de semana que he protagonizado, sobre todo dadas las expectativas con las que venía a Mugello”, empezó comentando Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueves veces campeón del mundo, quinto en la carrera al ‘sprint’ del sábado, cuarto mejor tiempo en la ‘quali’ por delante de los otros 18 pilotos y séptimo, este domingo, en el gran premio, tras haber superado, hace solo 21 días, dos operaciones al mismo tiempo en el pie y hombro derecho.

“Me pongo un 10”, siguió remarcando el líder de Ducati, “porque he dado y conseguido todo, absolutamente todo, lo que me propuse al precipitarme, al arriesgarme, a adelantar mi vuelta a la competición en un circuito que no me gusta mucho y que, sobre todo, es el peor, con diferencia, para volver tras una rehabilitación como la mía. Es un circuito velocísimo, bueno, ya vistéis que Jorge (Martín) alcanzó los 368 kms/h al final de recta y, por tanto, el riesgo de que te caigas, de sufrir un montón de revolcones y desandar todo lo andado era elevado”.

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En el buen camino

Márquez reconoció que dudó mucho de si venir o no a Mugello pero que, al final, no se arrepiente de haber venido, pues el trabajo ha sido intenso y, sobre todo, ha valido la pena para descubrir muchas cosas de la lesión y, sobre todo, confirmar que está en el buen camino.

"Me arriesgué a venir a Mugello, un circuito poco recomendable para regresar, velocísimo y muy peligroso si te caes. El objetivo era saber cómo estaba el hombro y ya no tengo hormigueo. He podido pelear, aguantar y, aunque me he calentado cuando me adelantaban, he sido paciente, sabedor de que estoy en plena recuperación" Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

En ese sentido y respecto a la lucha que mantuvo por aspirar a la cuarta plaza (“imposible, absolutamente imposible”) con Pedro Acosta (KTM), Ai Ogura (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati), Márquez dijo, con una amplia sonrisa: “Ya me conocéis y, por tanto, la piel, si la vendo, la vendo clara, eso lo tengo clarísimo, por eso he luchado hasta donde me ha aguantado el hombro, que ha sido, insisto, muchísimo más de lo que esperaba”.

Fortaleza mental

Por eso ha luchado hasta las últimas vueltas “donde sabía que yo bajaría irremediablemente mi ritmo, mi velocidad y ellos, quienes fuesen, ni me he fijado en ellos, acabarían pasándome”. Cuando le preguntas qué vio en Acosta, con el que luchó varias vueltas, Márquez volvió ser tan sincero como siempre. “¿Qué he visto? Pues sencillamente, al margen de que él es un gran piloto, cosa que ya dije en cuanto lo ví en el Mundial, es que poseo una moto mejor que la suya, por eso he podido codearme con él hasta que mi brazo me lo ha permitido”.

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Márquez reconoció que, durante toda la carrera (“ya lo anuncie ayer”), tuvo que tirar de fortaleza mental porque, si no estuviese mentalizado de que está en un proceso de recuperación, tal vez no hubiese acabado la carrera al intentar hacer cosas que ni podía ni debía. "Por supuesto que me he calentado, ¡claro que sí! A ninguno de nosotros nos gusta que nos pasen. Te pasa Ogura y ¡pam! te da, te pasa el otro y te empuja…piensas ¡que vuelvo, que vuelvo! Pero, a las dos o tres curvas siguientes, te das cuenta de que aún no estás para mantener esas batallas, que, en mi caso, ahora, son absurdas”.

Y, por tanto, según el relato del nueve veces campeón del mundo, era momento para morderse la lengua, aguantar, respirar profundo, soportar esos adelantamientos (“¡ojalá, pronto, vuelva a protagonizarlos yo!), dejar pasar las cinco o seis curvas siguientes, serenarse y terminar la carrera como pudiese. “He terminado vacío, agotado, el octavo estaba lejos, de lo contrario me hubiese podido pasar, sí”.

Hungría, próxima cita

Ahora viene Balatón, Hungría, el circuito de karting donde el mayor de los Márquez Alentá logró el doblete, sábado y domingo. “Llega demasiado seguido, así que no puedo decir, ni intuir, cómo me encontraré el viernes, en el primer ensayo de Balatón. Lo primero que tenemos que hacer es entender la reacción del hombro. Cuando un un hombro, muscularmente se acaba, es decir, te quedas vacio, empiezas a tirar de la cápsula y aumenta la irritación y, sí, hoy lo he notado, pero lo más importante es que han desaparecido los hormigueos de las manos, he tenido sensibilidad a tope durante todo el fin de semana, cansado, pero feliz”.

"Dije que debía ser mentalmente fuerte para saber que aún no es mi momento, que aún no soy el Marc de antes y, sí, claro, cuando te pasa Oguma y ¡pam! te pega un toque, te adelanta el otro y ¡pam! te empuja...debes ser fuerte para no encenderte y contestar. No es el momento, pero espero que llegue mi momento sí".

Y, sí, Mugello ha servido para que lo que tenía que servir: demostrar que la lesión está (casi) olvidada y que, en efecto, la manera de solucionar los problemas era, lamentablemente, una cuarta intervención en esa zona. “Pues sí, el objetivo de la operación era mejorar neuralmente, eso se ha mejorado y, ahora, tocará entender donde está o como llegar al cien por cien. Y, en ese sentido, lo dije el sábado y lo repito hoy: debo sacar cada día el cien por cien de lo que pueda”.

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"No me habléis de puntos"

Márquez insistió, con la sinceridad que le caracteriza, que a nadie le gusta acabar quinto el sábado, séptimo el domingo y a 10 segundos del vencedor, pero “Mugello ha sido, para mí, un fin de semana de 10, sí, de 10. No podemos aspirar a ganar cuando aún no hemos hecho un podio el domingo, no puedes aspirar al podio cuando no estás bien físicamente y tampoco siento la moto como mía”.

“No me habléis de puntos con respecto al líder del Mundial, por favor”, terminó comentando MM93, “si no son los 10 que llevo en el hombro ¿esos cuentas, también?”, terminó diciendo sin perder la sonrisa de 10. ¡Ojalá! me deba comer mis palabras al final de temporada, pero, en estos momentos, no estoy pensando en eso y, por tanto, sería muy absurdo pensar en eso”.