Márquez, con máxima confianza: "Calma, el campeonato llegará"

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP tendrá un valor determinante para el futuro inmediato del campeonato. Marc Márquez llega a un escenario que tradicionalmente se le ha atragantado, aunque esta vez puede ser diferente. Viene de conquistar su séptimo triunfo consecutivo en Hungría (el décimo en una carrera de domingo este año) y le saca ya 175 puntos a su hermano Àlex , su directo rival. Si Marc sale de Montmeló con 10 puntos más que él, tendrá su primer ‘match ball’ por el título en Misano, el 14 de septiembre.

“No me había mirado las cuentas, pero si son esos puntos puede pasar en Misano. Nadie esperaba esta distancia a estas alturas. Mi objetivo era estar cerca del líder hasta la última carrera, no tener esta diferencia. Ahora toca disfrutar y mantener la calma”, ha comentado Marc, que ya en Hungría advirtió del desafío en el Circuit.

“Montmeló me costará un poco más, ya lo veréis. Catalunya es uno de los circuitos que otros años lo marcaría muy en rojo, es de los peores, de los que me ha costado más”, apuntó entonces el líder del Mundial, que hoy ha matizado su discurso: “En esta pista toca arriesgar y trabajar más, pero eso no significa que no lo intente. Me gustaría estar en el podio y, si es posible, luchar por ganar”,

Márquez no triunfa en su casa desde el 2019, la última temporada en la que se coronó (aún con la Honda). El curso pasado, con la Ducati de Gresini, consiguió subir al podio (3º) en el Circuit y en noviembre pasado, en el GP Solidario que puso el broche al Mundial revelavando a Valencia tras la DANA, el ‘93’ pudo arañar un mejor resultado (2º), lo que hace pensar que ahora, con la Ducati oficial y en plena racha arrolladora, los 37 puntos que se reparten el fin de semana están a su alcance.

“Sé que Marc tendrá bola de partido en Misano en función de lo que hagamos los dos aquí, pero sinceramemnte, mi objetivo en Barcelona es volver al podio. Mi hermano tiene suficiente ventaja en el campeonato como para no depender de mí y yo debo centrarme en lo mío y en que sea un fin de semana normal, como cualquier otro”, afirma Álex Márquez,

“Intentaré sacarle a Álex esos 10 puntos, pero en Montmeló será más complicado. Siempre me ha costado, aunque por otra parte es un gran premio muy especial, el circuito de casa”, ha insistido Marc. “No hay que caer en la presión de que en Catalunya toca ganar. Si no se puede, hay que seguir puntuando. Estamos a ocho carreras del final y es cuestión de tiempo. Si seguimos en esta línea, el campeonato llegará”, admite Marc con máxima confianza.

Sentado a su lado, en rueda de prensa, Pedro Acosta ha puesto en valor la hazaña que está a punto de materializar el de Cervera. "Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc ganará el campeonato. Y cuando lo gane, será el mayor regreso de la historia de este deporte. Tenemos también a Michael Jordan, cuando se fue a jugar al beisbol y luego volvió al baloncesto. Pero creo que Marc será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en la mesa de Rafa Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol. Será uno de los regresos más sonados de la historia del deporte", ha sentenciado el de KTM.