Martín, declarado 'apto' en Brno, se mide a Márquez... en bici

Marc Márquez y Jorge Martín han coincidido ya sobre la pista de Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa este fin de semana. Ambos campeones han medido sus fuerzas, pero no sobre la Ducati y la Aprilia, a la que 'Martinator' vuelve tres meses después de su accidente en Qatar. El primer encuentro ha sido en bicicleta.

"Estoy muy bien, con ganas ya de arrancar... ha sido largo", explicaba Martín sobre su ausencia, dirigiéndose a sus seguidores en redes, subido a su bicicleta. "Contento de rodar en bici, que eso es que estoy en forma", ha añadido tras ser declarado 'apto' para correr este fin de semana por el doctor Ángel Charte, responsable de los servicios médicos del Mundial.

"Ahora hay que coger rueda al que va P1, ahí le veo, a ver si se me pega algo", ha comentado, justo cuando la cámara ha enfocado al ciclista que le precedía y que no era otro que Marc Márquez, líder destacado del Mundial con 83 puntos de ventaja.

Poco después, Marc ha llegado vestido de ciclista al camión de Ducati y explica su divertido momento con Martín: "Me he mojado", dice el '93' refiriéndose a la lluviosa mañana del jueves en el circuito checo. "Cómo has visto a Jorge?, le preguntan. "En la pista supongo que necesitará rodaje, pero en la bici está en mejor forma que yo", bromea Marc, que a partir del viernes se pondrá ya en modo piloto.