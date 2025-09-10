Márquez manda en San Marino, territorio de Valentino Rossi

El fin de semana en el 'Circuito de Barcelona-Catalunya' acabó con la racha de dobletes de Marc Márquez. Mientras que el '93' se llevó el triunfo en la carrera al sprint, su hermano se consolidó como ganador en la carrera dominical cortando su racha. A pesar de no alzarse con las dos victorias en el trazado catalán, Márquez se mostró satisfecho con los resultados.

Las dos victorias y la 'pole position' volvieron a ser para Ducati y los de Borgo Panigale consiguieron cerrar el título de constructores a falta de siete rondas para el final de la temporada. Con uno de los títulos cerrados, para los italianos se ha convertido en algo secundario que Márquez no pueda cerrar su novena corona en el Gran Premio de San Marino.

Los antecedentes en Misano

El rendimiento de Marc con Ducati ha sido tan elevado esta temporada que el piloto catalán ha conseguido alzarse con la victoria en trazados donde nunca antes lo había hecho. Sin duda alguna, los resultados que ya eran favorecedores para él todavía se han potenciado más. En el pasado Gran Premio de San Marino, Márquez ya consiguió alzarse con la victoria y encadenó el segundo triunfo consecutivo después del fin de semana en Aragón.

El territorio del '46'

Incluso contando en aquel momento con una moto inferior consiguió vencer por delante de 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín. El triunfo de 2024 no fue el único que consiguió el '93' en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli'. Márquez cuenta con cinco victorias en el trazado desde que se unió a la categoría reina, mientras que Valentino Rossi y Jorge Lorenzo solo cuentan con tres triunfos. El trazado siempre se había considerado el territorio de Valentino Rossi, pero los números demuestran el dominio del piloto español en casa de su rival.

El mundial debe esperar

La segunda posición en Montmeló provocó que Marc todavía no tenga la primera oportunidad del año para cerrar la novena corona de su carrera. Marc lidera la clasificación general de MotoGP con 487 puntos, 182 más que Álex. Mientras que, Bagnaia ya está a 250 de su compañero de equipo. Aunque el '93' consiga llevarse los 37 puntos en el circuito italiano, la celebración del título deberá posponerse hasta Motegi.