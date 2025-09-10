Márquez llega a casa de Rossi sin opciones de alirón, pero como favorito

Àlex Márquez (Gresini) brilló en su Gran Premio de Catalunya, ante su entregada afición, para imponerse a su hermano Marc Márquez (Ducati). Con esta victoria, Àlex no solo rompió la racha imparable del ‘93’, sino que también evitó que Marc tenga su primer ‘match ball’ por el título en el Gran Premio de San Marino, que se disputa este fin de semana en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático. El mayor de los Márquez no podrá ser campeón en casa de su 'archienemigo' Valentino Rossi, pero sí como favorito, liderando todas las estadísticas.

Dada su gran ventaja en la general (182 puntos a falta de siete grandes premios) , es solo una cuestión de tiempo que se Márquez conquiste su novena corona (séptima en la categoría reina de MotoGP), lo que le permitirá igualar el historial de Rossi. Y haberlo logrado en tierra 'hostil', ante los seguidores del 46, en un circuito que está a 12 km de la localidad natal de 'il dottore', Tavullia, habría tenido su 'morbo'.

Pero Marc ya dejó claro en Montmeló que su único objetivo es ser campeón este año: "No importa dónde sea". Claro que en función de sus resultados en Italia, su primera oportunidad de sentenciar llegará en Japón, en casa de Honda.

Las cifras son muy favorables a Márquez en Misano, donde ha ganado más que nadie, incluído el héroe local Valentino Rossi. El ocho veces campeón del mundo se ha subido a lo más alto del cajón en cinco ocasiones: Después de sus éxitos en 2015, 2017 y 2019 con Honda, volvió a ganar con la moto japonesa incluso después de su grave lesión en 2021; y regresó a lo más alto del podio el pasado año, ya al manillar de la Ducati GP24 del equipo de Gresini.

Alex Márquez, segundo en el campeonato, tiene como mejor resultado en Misano Adriático un séptimo puesto en la primera de las dos carreras que durante la pandemia se disputaro en ese escenario, en el que fue noveno la pasada temporada.

La 'armada' italiana

Marc no solo tendrá que hacer frente a su hermano. La poderosa 'armada' italiana querrá lucirse ante sus tifosi en un circuito donde todos los pilotos italianos han crecido y muy cerca del famoso rancho en el que Valentino tiene la sede de su Academia.

Pecco Bagnaia, suma dos victorias en Misano (2022 y 2021) y después de su espectacular remontada en Barcelona (de 21º a 7º) espera que la carrera de casa sea un punto de inflexión que le permita salir de la espiral negativa en la que se encuentra.

Además de él, los pilotos del VR46 de Rossi, Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, llegan especialmente motivados, con la 'misión' de frenar a Marc. Para Aprilia también es el gran premio más especial y Marco Bezzecchi, que se quedó sin puntuar en Catalunya, buscará redimirse ante sus fans "Necesitaremos su apoyo y su impulso estos días", advierte. Enea Bastianini también apunta alto después de lograr su primer podio (3º) con KTM y el hermano de Rossi, Luca Marini, octavo con la Honda oficial en Montmeló, aspira a seguir progresando en el mejor escenario para él.

Tierra 'hostil'

Pase lo que pase este fin de semana en la pista del Autódromo de Misano, fuera del circuito los fans de Rossi se dejarán notar para tratar de intimidar a Marc Márquez, especialmente en los numerosos eventos programados estos días en Tavullia, que tradicionalmente se tiñe de amarillo aunque Valentino lleve tres años retirado.

De jueves a sábado, la Piazza Dante Alighieri acogerá la edición 2025 de "Tavullia in Moto", la gran celebración anual que atrae a los aficionados. Tres días combinarán pasión deportiva, entretenimiento y música en un encuentro colectivo. El momento más esperado será la velada inaugural, el jueves 11 de septiembre, cuando las estrellas de la VR46 Riders Academy -Morbidelli, Marini, Vietti, Bagnaia, Bezzecchi, Gabarrini, Pritelli y Migno- se reunirán con el público en un evento presentado por Mauro Sanchini, la voz de Sky MotoGP.

También en la costera y cercana Rimini habrá fiesta de bienvenida a MotoGP: el jueves por la tarde Valentino encabezará un desfile de estrellas superlativo en la alfombra roja en Piazza Cavour, junto Giacomo Agostini, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa y Freddie Spencer.