Márquez, listo para la 'guerra' en Jerez: “Austin fue un toque de atención, ganar no es lo normal”

Marc Márquez afronta una semana decisiva. Líder destacado del Mundial, con 17 puntos de ventaja respecto a su hermano Álex y 26 sobre su compañero Pecco Bagnania, el piloto de Ducati vuelve al circuito de Jerez, donde hace cinco años sufrió la peor lesión de su vida. Ahora, después de convertirse en el piloto español más laureado de la historia, sumado su victoria 91 en Qatar, superando al añorado Angel Nieto, Marc se siente pletórico.

Este martes, en un encuentro con los medios organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en Madrid, el octocampeón ha reconocido que está en un momento de forma excepcional y dispuesto a seguir ampliando su racha de victorias, pero sin perder el mundo de vista.

La caída de Austin:

Somos humanos, todos fallamos y lo importante es aprender de esos fallos. Austin fue un toque de atención para mí y para todos, para ver que no es tan fácil, que esto es MotoGP y no hay nada fácil.

La relación con su hermano y ahora rival:

Estoy muy orgulloso de Álex, de cómo ha sabido gestionar todos estos años ser mi hermano, porque la comparación siempre es odiosa. Los dos nos hemos ayudado y en lo deportivo también lo vamos a hacer toda la temporada y ojalá nos tengamos que jugar este Mundial porque es el principal rival este año.

Digerir el éxito:

No son los 32 tacos sino los 3 o 4 años de lesiones, que me hacen valorar el momento. Yo y mi hermano, cada fin se semana en podio, decimos que esto no es normal. Y lo estamos disfrutando, pero no todos los fines de semana van a salir perfectos, se vio en Austin. Ganar no es lo normal en un campeonato como MotoGP. Aquí están los mejores pilotos

Superioridad:

Es la palabra que intento evitar, eso te hace bajar la guardia y a menudo conlleva cometer errores. No digo que lo de Austin fuese por exceso de confianza, pero hay que mantener la intensidad. Me siento en un gran momento de forma y es verdad que la última vez que me sentí así fue en 2019, el año de mi último título. Pero quiero remarcar que estamos solo en la quinta carrera y los rivales son fuertes.

El calvario de las lesiones:

Cuando entras en esa inercia negativa, te va minando la confianza, te cambia el físico, no te puedes preparar bien, todo va bajando.... Ahora es al revés, te sientes en racha, las cosas que pruebas van saliendo y no entras en ese punto de ansiedad al que te llevan las lesiones sucesivas.

Jerez:

Este año si tengo la posibilidad de luchar por la victoria por supuesto lo voy a intentar. La celebració en 2024 , aunque no gané, fue a lo grande porque ese podio fue muy importante. Con todo lo que había arriesgado al irme a Gresini , fue el primer fin de semana me sentí realmente competitivo, intuía que a partir de esa carrera la confianza volvería, que el podio del domingo era el punto de inflexión, fue un chute de adrenalina. Espero que este fin de semana podamos celebrar mímimo otro podio

Jorge Martin:

Simplemente me gustaría darle ánimos en estos momentos. Lo que pasé yo con las lesiones no se lo deseo a nadie y menos al campeón del mundo. Mi único consejo es que no tome ninguna decisión ni lesionado, ni en caliente.

El Marc de 2019:

No soy mejor que el Marc de antes, soy diferente, mi mentalidad es diferente, tengo más experiencia. La mejor versión no es la actual, honestamente no puedo ser mejor piloto después de cuatro operaciones, pero estoy en un momento de forma muy bueno y casi he llegado a olvidarme del brazo.

Mundial:

Depende de muchos factores, se ganará o no pero no me siento obligado, no estoy en deuda conmigo. Estoy feliz por cómo han ido saliendo las cosas que me he propuesto. Estoy en el mejor sitio, con la mejor moto y el equipo oficial, tengo todas las armas para luchar.

Álex campeón, ¿y por qué no?

Me encanta que me pregunteis por él y no al revés. ¿Y por qué fue campeón de Moto2 y Moto3? Álex es un pilotazo, soporta genial la presión, a partir de aquí sus opciones al título van a depender de como evoluciones nuestra moto, que es la oficial, aunque si él se lo gana en pista, igua le llegan regalitos de Ducati

Pulso con Álex:

No puedes hablarlo en cada acción , en cada maniobra. En casa nos ayudamos con el entranamiento, en carrera no estamos pendientes uno del otro. Se crean situaciones en el motociclismo que vamos al límite, lances de carrera que pasan y no se pueden evitar.

Que seamos hermanos y rivales en el circuito no es una ventaja, sí lo es en casa y ha sido así siempre, esa ayuda mútua nos fortalece. La rivalidad te hace crecer. Luego en pista, que gane el mejor.

Bagnaia:

No afronto la rivalidad con un compañero ahora igual que cuando tenía 20 años. Hay rivalidad en pista, pero fuera todos somos personas. El objetivo de Ducati es el título en rojo este año, da igual si es del 93 que del 63.

Batallas en pista:

Con las motos de ahora los cuerpo a cuerpo de hace 10 años son imposibles. Con los neumáticos, las estrategias … es difícil. Ojalá el MotoGP del futuro , con el reglamento de 2027, se iguale la aerodinámica para que dependa más del piloto. Yo lo echo en falta, a mí me encanta la guerra, el tú a tú en las últimas vueltas que tenía con Dovizioso.