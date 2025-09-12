Márquez, el líder más consolidado de las últimas temporadas

Desde 2021, Ducati se ha impuesto en la categoría reina como la marca a batir por el resto de la parrilla. Los dos primeros títulos consecutivos ganados por los de Borgo Panigale fueron para 'Pecco' Bagnaia. El siguiente título acabó en manos de Jorge Martín y aunque, la corona de 2025 todavía está por decidir, todo apunta a que será para el '93'.

Los últimos campeones

Los dos últimos cursos estuvieron protagonizados por los duelos entre Bagnaia y Martín, pero esta vez ninguno de los dos se encuentra entre las dos primeras posiciones. En 2023, el piloto italiano se mantenía en primera posición con 3 puntos de ventaja tras completar 15 Grandes Premios. En 2024, el liderato fue para Martín y a la misma altura de la temporada contaba con 21 sobre su rival.

La ventaja de Márquez

Durante la vigente temporada, Márquez ha impuesto su propio ritmo y ha dejado a fuera del juego a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Aunque a principios de temporada, Álex Márquez se presentó como el rival de Marc, desde el Gran Premio de los Países Bajos nadie ha podido pararle los pies. Tras completar 15 Grandes Premios, el '93' cuenta con 182 puntos respecto a su hermano, mientras que acumula 250 más frente a su compañero de equipo.

El título debe esperar

A pesar del elevado rendimiento del líder del campeonato, la corona deberá esperar como mínimo hasta el Gran Premio de Japón. La victoria de Álex en el fin de semana en Montmeló frenó la posibilidad de que su hermano se coronara en el Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Aunque los resultados en el 'Circuit de Barcelona-Catalunya' no fueran suficientes para cerrar el título de pilotos, el resultado de la carrera al sprint ya fue suficiente para que Ducati se hiciera con el Campeonato de Constructores.