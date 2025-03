Márquez, tras el KO en Austin: "Parecía que no había Mundial y ahora parece que lo he perdido"

Marc Márquez ha encajado un duro golpe este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, precisamente una de sus plazas más sólidas, donde atesoraba catorce victorias (sumando la del sábado al sprint). Empezó con caída en los primeros libres del viernes (mal presagio) y acabó de nuevo en el suelo, esta vez cuando lideraba holgadamente la carrera del domingo.

Y eso que desde el principio la estrategia de Marc salió bien: "Lo hicimos todo perfecto, especialmente en la parrilla", dijo Márquez. En una carrera declarada flag to flag (en mojado, con cambio de moto), el de Cervera sacó partido del reglamento aprobado el pasado año que establece que si diez o más pilotos se van de la parrilla para cambiar de moto, hay bandera roja para partir de cero, con motos de seco.

"Intenté provocar que todos me siguieran y me salió bien, porque sabía que si me seguían más de diez pilotos se abortaba la salida. Y salió bien", resumió. Marc se arriesgó a que menos de diez pilotos siguieran su iniciativa, lo que le habría obligado a salir desde el final de la parrilla.

"Estaba dispuesto a arrancar el último. Es importante que un piloto se sepa bien el reglamento y yo lo tenía muy claro. Sabía que iba a perder mucho más tiempo cambiando de moto durante la carrera que saliendo el último", subrayó.

Primer cero

Márquez protagonizó una salida fulgurante y se escapó al frente del pelotón, pero todo se torció poco después, cuando una caída al pisar la pintura húmeda de un piano, la primera que sufre este año en carrera con la Ducati, dejó su moto severos daños y finalmente forzó su abandono, rompiendo una racha ideal, con cinco victorias de cinco posibles desde que comenzó el Mundial en Tailandia.

El de Cervera hizo autocrítica: "He perdido muchos puntos y seguiré diciéndolo: El Mundial puede cambiar en un milisegundo. Hay que aprender de los errores; sé qué he hecho mal: cortar demasiado ese piano a la derecha", explicó.

Un KO que concede el liderato provisional del campeonato a su hermano Álex, por un punto, y sobre todo da alas a Bagnaia, que llegaba a Austin acuciado por su mal comienzo de curso. Con todo, Marc no desespera: "Ayer parecía que no había Mundial y hoy parece que lo haya perdido", advirtió a los oportunistas o resultadistas.

"Ni ayer era Superman ni hoy tampoco es un desastre. Simplemente es un error del que se tiene que aprender. Lo positivo es que, aun cometiendo un gravísimo error, estamos segundos de la general a un punto del líder".