Márquez iguala a su 'archienemigo' Rossi

Marc Márquez conquistó en Japón su noveno título mundial (el séptimo en la categoría reina), un número al alcance de muy pocos que coloca al de Cervera en el selecto club de los seis pilotos con más coronas universales que lidera Giacomo Agostini con 15.

En la temporada de su resurgir, tras un largo camino por el desierto debido a las lesiones y al bajo rendimiento de Honda, Márquez ha recuperado en este 2025 un cetro mundial que se le resistía desde 2019. Entonces fue en Philip Island, con su novena victoria del año, tras un espectacular duelo con Fabio Quartararo y vestido de Honda. Ha llovido mucho y seis años después de ese hito, el de Cervera ha conseguido su noveno título, en Japón, casa de Honda, pero luciendo el rojo Ducati.

Con esa novena corona Márquez ha igualado además los títulos conseguidos por su 'archienemigo' Valentino Rossi. El de Tavullia conquistó a lo largo de su carrera nueve mundiales, siete de ellos en la categoría reina (seis en MotoGP y uno en 500cc), otro en 250cc y otro en 125cc. Exactamente igual que Marc quien atesora un título en 125 y otro en Moto 2, además de los siete en MotoGP.

Pilotos con más títulos mundiales Giacomo Agostini: 15 títulos (ocho en 500, siente en 350cc) Ángel Nieto: 12+1 (seis en 50cc y siete en 125cc) Valentino Rossi: 9 (siete en categoría reina, uno en 250cc y uno en 125cc) Carlo Ubbiali: 9 (seis en 125cc y tres en 250cc) Mike Hailwood: 9 (tres de 250cc, dos de 350cc y cuatro de 500cc) Marc Márquez: 9 (siete en MotoGP, uno en Moto 2 y uno en 125cc) John Surtees: 7 (cuatro en 500cc y tres en 350cc) Phil Read: 7 (uno en 125cc, cuatro en 250cc y dos en 500cc) Jim Redman: 6 (cuatro en 350cc y dos en 250cc) Geoff Duke: 6 (dos en 350cc y cuatro en 500cc) Mick Doohan: 5 en 500cc Jorge Lorenzo: 5 (2 en 250cc y 3 en MotoGP)

El #46 forjó sus primeros éxitos antes del inicio de la era MotoGP (2002) y aunque solo pudo ser segundo en su temporada de rookie, a la siguiente, en 2001, pilotando para el Nastro Azzurro de Honda ya cerró el campeonato al frente de la clasificación general de pilotos. Después llegarían los títulos 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009, que fue el último. Con el lema 'Gallina vecchia fa buon brodo' (gallina vieja hace buen caldo, en referencia a su edad), el piloto transalpino celebraba el que iba a ser su último gran éxito en el mundial pese a no retirarse hasta 2021.

Unos pocos años después de ese último título, un joven Marc Márquez daba el salto a MotoGP y en su temporada de rookie, la 2013, se hacía ya con la corona de rey. Después llegarían los de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, imponiendo un auténtico reinado. Como Valentino con sus últimos títulos, Marc tuvo que vivir una sequía, en este caso de seis años, para sumar el noveno.

Márquez celebra su título en Japón / FRANCK ROBICHON / EFE

De cualquier manera, ambos cuentan con nueve coronas en sus vitrinas, las mismas que el italiano Carlo Ubbiali y el británico Mike Hailwood, que conquistó cuatro veces 500cc en la década de los sesenta, antes de pasarse a la F1.

Por delante, Valentino y Marc solo tienen a otros dos grandes leyendas del motociclismo, curiosamente también un italiano y un español: Giacomo Agostini, con 15 y Ángel Nieto, con 12+1. El primero sumó hasta ocho títulos mundiales en la categoría reina; el segundo, forjó su leyenda en 50cc y 125cc. Por el momento, nadie se ha acercado a sus números. Rossi no podrá hacerlo, ya retirado del campeonato; Márquez, lo tiene en su mano.