Márquez: "Soy humano, se cometen errores"

Marc Márquez se fue al suelo en la sexta vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP en la que su hermano Àlex fue segundo, recortando así nueve puntos en la general. Una caída que demostró que el mayor de los Márquez es humano, tal y como él mismo reconoció en rueda de prensa.

"Siempre lo he dicho. Son otros los que creen que no soy de este planeta, pero soy humano, se cometen errores", dijo Marc. "Ya había hecho lo más difícil de la carrera, que era esa salida, había cogido riesgo de alto voltaje en las dos primeras curvas, he cogido riesgo de alto voltaje en ese adelantamiento a Bezzecchi en una parte en la que normalmente no se adelanta, pero hay que sorprender a los rivales de esta manera", explica Marc Márquez.

"Y en esa misma vuelta no he tenido en consideración que quizá la temperatura del neumático aún no había bajado y era la primera vez que llegaba ahí delante y he tirado la moto un pelín más tarde, todo se ha juntado un poquito y se ha cerrado de delante", ha reconocido el líder del mundial de MotoGP.

De cualquier manera, la sprint en Misano descartó ya de forma matemática a Pecco Bagnaia, por lo que pase lo que pase el Mundial, como recordó Marc, se quedrán en casa Márquez. "Lo más importante, la noticia más importante de hoy, es que a falta de seis carreras, ya solo quedan dos pilotos con opciones de luchar por el título, y los dos son de la misma familia. Este año ya hemos ganado", sentenció el ilerdense.

En las seis carreras, además de la de este domingo en Misano, que quedan por delante, "intentaremos sacar el máximo, tanto aquí como en Japón, con la misma mentalidad, de luchar por las victorias. Pero acabar carreras sigue siendo importante; es la mentalidad que tenía a principio de año, no cometer errores. Se pueden cometer, pero hay que aprender de ellos".