Sin Márquez, la gloria en MotoGP se paga cara

Inicio de fin de semana dulce para Pedro Acosta. El murciano fue el piloto más rápido de la primera jornada en el cicuito de Sepang, marcando un registro de 01:57.559, seguido muy de cerca por Johann Zarco, que se quedó a tan solo 0.019 del español. La otra cara de la moneda: los tres últimos ganadores de un GP. Ni Pecco Bagnaia, ni Fermín Aldeguer, ni tampoco Raúl Fernández, lograron colarse entre los 10 primeros para asegurarse el pase a la Q2.

No es ningún drama. Tendrán un nuevo intento para lograr clasificarse para la lucha por la pole mañana, a las 04:50 (hora española). Pero, en un hipotético caso de que los tres se situasen en los dos primeros puestos en Q1, uno de ellos quedará fuera y saldrá, como mínimo, en la 13ª plaza de la parrilla para las carreras del sábado y domingo.

Nueva decepción para Pecco

Pecco Bagnaia, ganador en el Gran Premio de Japón, es uno de ellos. El piloto italiano firmó un excelente fin de semana en Motegi, logrando llevarse la 'pole position' y las dos victorias del fin de semana. Pero la realidad es que aquella cita fue un oasis en mitad del desierto. El de Ducati Lenovo está atravesando una temporada especialmente complicada.

El turinés solo ha podido lograr dos victorias (Japón y Américas) y otros seis podios el domingo. La temporada empezó con cuatro podios en las cinco primeras carreras. Después, todo se empezó a torcer, hasta tal punto que se ha visto relegado hasta las últimas posiciones de la parrilla en las últimas carreras. Tocó fondo el pasado fin de semana, en la 'sprint' de Australia. Terminó penúltimo a 32 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, en apenas 13 vueltas que dura la carrera.

Por lo tanto, la dificultad para pasar a Q2 directo en Malasia, un trazado especialmente exigente físicamente y a nivel de pilotaje, no es de extrañar. La práctica la terminó en 12ª posición, a 0.647 de Acosta.

Fermín y Raúl, a ponerse las pilas

Justamente por detrás de Pecco terminó Aldeguer (a 0.720 de Acosta). El piloto del Gresini Racing, que se llevó su primera victoria en la categoría reina dos fines de semana atrás, en Indonesia, tendrá que ponerse las pilas en la Q1 para hacerse con uno de los dos billetes a la lucha por la 'pole'. En su temporada de 'rookie', ha logrado dos podios el domingo: una tercera plaza en Francia y una segunda en Austria.

Fermín Aldeguer celebra junto al Gresini Racing su primera victoria en la categoría reina / EFE

Pese a una primera temporada de altibajos, el murciano ha demostrado ser totalmente merecedor de la confianza que depositó Ducati en él la temporada pasada, cuando le puso sobre la mesa un contrato de fábrica que no expira hasta finales de 2026, con opción a renovar por dos cursos más.

Tampoco pasó el corte Raúl Fernández, el hombre del momento. El piloto madrileño se llevó su primera victoria en la categoría reina el pasado fin de semana, entre los acantilados y las colinas del circuito de Phillip Island (Australia). Tras tres temporadas difíciles en la categoría reina, este curso el trabajo duro está dando sus frutos. Ya pisó el podio en la carrera al 'sprint' de Indonesia y también en la del sábado en Australia. Pero nunca jamás había logrado descorchar el champán en el podio del domingo en la categoría reina, algo que terminó llegando por todo lo alto el domingo.

Raúl Fernández ganó en Australia / EFE

Sin embargo, le toca ponerse las pilas. Nuevo fin de semana, nuevo reto. Y lo ha empezado desde la decimosexta plaza, a 1.022 del líder de la sesión. Tendrá que remar el piloto del Trackhouse el sábado si quiere prolongar la buena inercia de los últimos Grandes Premios.