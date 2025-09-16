MotoGP
Márquez: "La gente da por hecho que voy a ser campeón en Japón y no es fácil"
En el caso de que Marc consiga tres puntos más que Álex en Motegi, el título de 2025 se cerrará a falta de cinco carreras para el final de la temporada
Marc Márquez se alzó con un nuevo triunfo en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli'. La undécima victoria de la temporada le ofreció la primera oportunidad de cerrar el título, pero deberá esperar hasta el Gran Premio de Japón. El test del pasado lunes en el trazado italiano dio la oportunidad para que Márquez hablara sobre sus oportunidades en Motegi y el desarrollo de la moto.
Nuevas piezas
"Hemos probado diferentes basculantes, esto ha sido lo más nuevo, el resto ha sido volver a probar cosas que ya habíamos probado. Pero de momento seguiremos con nuestra base hasta conseguir el principal objetivo" las palabras del '93' fueron recogidas por 'Motorsport.com'.
La novena corona
En el caso de Marc consiga tres puntos más sobre su hermano en la clasificación general, el líder podrá cerrar el noveno título de su carrera. "Tengo la sensación de que la gente da por hecho que voy a ser campeón en Japón y para eso tengo que sumar tres puntos más que Alex, que tampoco es una tarea fácil. Él es segundo del campeonato, está siendo constante, viene de dos carreras buenas, aquí en Misano hemos sumado los mismos puntos" explicó el líder del campeonato.
'Comeback'
Tras su último título en 2019, el piloto del Ducati Lenovo Team protagonizará uno de los regresos al triunfo más importantes de la historia de MotoGP. A pesar de marcarse como una corona más especial él no siente presión.
"No, de momento no siento presión. Me gustaría sentirla, con presión como la del domingo en la carrera me gusta, y cuando no la hay, como hoy en el test, me relajo y he cometido un error en la curva 2. He salido después de comer y en la segunda vuelta me he desconcentrado, he saltado para dentro del piano y me he caído, una curva donde nunca vas al borde de la pista" concluyó Márquez.
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- El 1x1 del Barça contra el Valencia