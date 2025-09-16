Márquez: "La gente da por hecho que voy a ser campeón en Japón y no es fácil"

Marc Márquez se alzó con un nuevo triunfo en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli'. La undécima victoria de la temporada le ofreció la primera oportunidad de cerrar el título, pero deberá esperar hasta el Gran Premio de Japón. El test del pasado lunes en el trazado italiano dio la oportunidad para que Márquez hablara sobre sus oportunidades en Motegi y el desarrollo de la moto.

Nuevas piezas

"Hemos probado diferentes basculantes, esto ha sido lo más nuevo, el resto ha sido volver a probar cosas que ya habíamos probado. Pero de momento seguiremos con nuestra base hasta conseguir el principal objetivo" las palabras del '93' fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

La novena corona

En el caso de Marc consiga tres puntos más sobre su hermano en la clasificación general, el líder podrá cerrar el noveno título de su carrera. "Tengo la sensación de que la gente da por hecho que voy a ser campeón en Japón y para eso tengo que sumar tres puntos más que Alex, que tampoco es una tarea fácil. Él es segundo del campeonato, está siendo constante, viene de dos carreras buenas, aquí en Misano hemos sumado los mismos puntos" explicó el líder del campeonato.

'Comeback'

Tras su último título en 2019, el piloto del Ducati Lenovo Team protagonizará uno de los regresos al triunfo más importantes de la historia de MotoGP. A pesar de marcarse como una corona más especial él no siente presión.

"No, de momento no siento presión. Me gustaría sentirla, con presión como la del domingo en la carrera me gusta, y cuando no la hay, como hoy en el test, me relajo y he cometido un error en la curva 2. He salido después de comer y en la segunda vuelta me he desconcentrado, he saltado para dentro del piano y me he caído, una curva donde nunca vas al borde de la pista" concluyó Márquez.