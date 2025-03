Márquez firma la pole en el COTA

Marc Márquez va camino de otro fin de semana perfecto y tras ser el más rápido de la practice y los libres 2, el de Cervera se hizo también con la pole (2:01.088), la tercera en tres grandes premios. Como en los anteriores, su hermano Àlex hizo segundo y ambos volverán a compartir primera fila en la parrilla de salida, con Fabio DiGianantonio como invitado a la fiesta.

Una nueva pole gestada con una estrategia clara. "He salido confiado, he salido primero para marcar el ritmo delante porque solo me encuentro bien", afirmó el de Cervera tras una sesión de la que no salió totalmente convencido. "He tenido demasiados errores para ser la 'Qualy'. Es difícil con los baches, con las frenadas tan fuertes pero lo hemos podido cuadrar más o menos bien", asumió, afirmando que el "objetivo está cumplido con esa primera fila y con pole mucho mejor". "Ahora toca lo importante que son las carreras", zanjó al respecto.

Después de unos libres 2 marcados de nuevo por la lluvia, la Q1 arrancó en seco pero con contratiempos por una bandera roja tras la caída de Raúl Fernández que obligó a cambiar una de las 'airfense' del trazado. Tras varios minutos de retraso se reanudó la sesión con Luca Marini y Fabio Quartararo como los dos pilotos con acceso a la lucha por la pole.

Con el sol ya asomando tímidamente en el COTA, los 12 protagonistas salieron a pista nada más ponerse el reloj en marcha y, tras una vuelta de reconocimiento, empezaron a llegar los primeros registros. Con 2.01.522, Marc Márquez marcaba ya el mejor tiempo del fin de semana, con Fabio DiGianantonio y Pecco Bagnaia cerrando el Top-3.

Tras el primer 'round' y un rápido paso por boxes, todos volvían a pista para los minutos definitivos. Mientras Marc salía de su garaje, Bagnaia daba algo de margen y Àlex esperaba incluso un poco más, manteniendo distancias entre los tres.

Quien sí intentó aprovechar la rueda del de Cervera fue Joan Mir, aunque no le sirvió para mejorar su posición, con Marc cortando gas a mitad de la vuelta. Así, el de Honda se mantuvo quinto, a solo 0.4 del líder.

Sin rival

Por detrás lo intentaban Luca Marini, Jack Miller y Pedro Acosta, que conseguían marcar los primeros parciales en rojo, pero era Àlex Márquez el que daba la campanada, colocando su 2:01.448 como tiempo a seguir.

No le duró demasiado, lo que tardó su hermano mayor en cruzar meta con un 2:01.088 que rebajaba el tiempo del de Gresini, justo cuando el reloj se ponía a 0. Aún con algunos pilotos en pista, esa marca ya no pudo ser mejorada. Se quedó cerca Fabio DiGianantonio, que fue tercero con suspense, después de que su crono fuera retirado y poco después devuelto para alegría de los componentes de su equipo.