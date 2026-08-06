Márquez: "¿Favorito? Un título más no me cambiará la vida"

Esa sonrisa le traiciona. Bueno, la verdad es que es una sonrisa que, ni en sus peores momentos y los ha tenido a toneladas, le ha abandonado. Nunca, ¡jamás! Marc Márquez Alentá, de 33 años y nueve títulos del mundo de motociclismo, siempre sonríe, siempre.

Y más ahora, en Silverstone (Inglaterra), donde arranca la segunda parte del Mundial de MotoGP (11 grandes premios, 22 carreras, 407 puntos en juego) y ‘ET’ se ha recuperado de forma tan espectacular que, de estar a 102 puntos del entonces líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), se ha metido de pleno en la pelea por el título, de nuevo, al arrancar mañana en tercera posición, a solo 14 puntos, del nuevo líder, que no es otro que el compañero de ‘Bezz’, el madrileño Jorge Martín.

Fue precisamente ‘Martinator’ (campeón de MotoGP, en 2024), el mismo que dijo hace meses que Marc estaría, al final, en la lucha por el título, quien acaba de comentar que “empieza un nuevo Mundial en el que Marc es el favorito”. “Evidentemente”, responde el mayor de los Márquez, “de los cinco que estamos luchando por el título (Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, metidos en 24 puntos), todos dirán que el favorito soy yo, para sacarse la presión de encima. La realidad es que yo no estaba en esa lucha y me han metido ellos, me han dado una segunda oportunidad que jamás pensé que tendría, nunca, pues estaba completamente fuera. ¿Intentaremos aprovecharla? Sí, claro, por supuesto, pelearemos con la misma ambición de siempre”.

Muchos meses después, tras una soberbia remontada de casi 100 puntos, tras tres victorias en los últimos cuatro grandes premios, Marc Márquez reconoce que se siente favorito. "Venga, ya tenéis el título, pero añadir que un título más no me cambiará la vida".

No lo ha dicho hoy, lo dijo hace algunos meses. Marc Márquez ya es el ser más feliz del mundo, ¿Por qué?, porque ya ha cumplido, con creces, su gran reto. "Ahora sí estoy en paz conmigo mismo", dijo. El desafío que se había planteado, tras su gravísimo lesión y viacrucis del 2020, era recuperarse, operarse hasta cuatro veces de su hombro y húmero derecho, volver a maltratarse en el gimnasio, recuperarse, volver a correr, volver a ser competitivo, volver a ganar y recuperar el título. No importaba que fuese el noveno cetro, el que fuese. Por eso el título del pasado año fue su gran conquista, la reconquista.

“A partir de ahí, un título más, sea el décimo o el que sea, no me va a cambiar la vida, no”, ha dicho hoy con esa sonriesa del deber cumplido que luce desde que se coronó rey en Motegi (Japón), el pasado año. “Martín sí ha ganado, pero a Ogura, Bezzecchi y Di Giannantonio sí les cambiará la vida si, al final, consiguen el título, por eso pondrán, tal vez, más empeño que nadie, pero sé, estoy convencido, de que a ganas, a empeño, a coraje no nos van a ganar ni a mí ni, por supuesto, a Jorge”.

Marc Márquez (Ducati). / ALEJANDRO CERESUELA

Quisimos saber cómo se ha recuperado (aún más) de su hombro derecho tras estas tres semanas de vacaciones. “Este parón me ha ayudado a entender que se trata de otro hombro. No es el hombro del 2019, no es el hombro del año pasado y tampoco es el hombro de inicios de temporada, es otro hombro. Debo adaptar, tanto mi preparación, como los entrenamientos y las carreras, a lo que me pide el cuerpo. No es la primera vez que me pasa y ya he aprendido a defenderme cuando toca y atacar cuando puedo. Eso sí, aún no estamos listos para atacar en todos los circuitos”.

Le recuerdo que, cuando estaba a 102 puntos del líder, todo el mundo dijo “llegará, llegará” y, ahora que está a solo 18, todo el mundo dice “es el favorito, es el favorito”, pues parecía más difícil acortar esa distancia que, ahora, ser campeón. “Con el “y sí”, “y sí”, “y sí”, no se llega a ningún sitio. Insisto, me han regalado una segunda oportunidad porque, si estas 102 puntos detrás del líder (Marco Bezzecchi, Aprilia) y él lo hace medio bien, no lo pillas. Pero todos los que conocemos este deporte, sabemos que aún pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, carreras en agua, circuitos que parecerá que no estoy, otros donde parecerá que no están los demás, somos cinco pilotos en la lucha por el título”.

"Todos me consideran favoritos porque así se quitan la presión de encima. Yo estaba descartado y ellos me han dado una segunda oportunidad, que estoy dispuesto a aprovechar, por supuesto. Pero esto todavía es muy largo". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Ni que decir tiene que Márquez preferiría, cosa que aún puede ocurrir pese a lo apretado que está el Mundial, jugarse el título contra un único rival. “Cuando son cuatro los adversarios, gestionar las carreras no es tan fácil; contra uno, solo debes vigilarlo a él. También es verdad que, siendo cinco, cuando ganas una o dos posiciones igual las ganas contra cualquiera de ellos”.

Y, de pronto, asoma la vocecita de Miguel Zorío, un joven periodista de OK Diario, que, de vez en cuando, viene a los grandes premios y le pregunta “pero, bueno, para usted quién es el favorito al título”. Marc lo mira fijamente, gira la cabeza como un búho, cruza su mirada con los tres de siempre y suelta: “¡Uf!, difícil respuesta ¿no? Todos dicen que yo ¿no?, pues soy yo, sí. Venga, ya tenéis el titular, pero hacerme un favor…” El que quieras campeón: “Añadir, debajo, en el subtítulo, va, que un título más no me cambiará la vida; a ellos, sí”.

Y desaparece sabiendo que ha lanzado el título que muchos querían oír después de muchos meses de saber que muchos pensábamos que, pese a ser 8º, a 102 puntos del líder, llegaría a tiempo de volver a demostrar que es el mejor.

Fuente: El Periódico