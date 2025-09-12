Márquez, el favorito en Misano: "Éramos los que teníamos más ritmo"

Marc Márquez tuvo que ver como las opciones de cerrar la novena corona durante el Gran Premio de San Marino se perdían con la victoria de su hermano en el trazado catalán. La primera sesión en Misano fue para Franco Morbidelli, pero el líder del campeonato retomó el liderato de la categoría reina durante la segunda jornada del viernes.

Un inicio complicado en San Marino

"No ha sido un día fácil, aunque sí que por la tarde me he encontrado mucho mejor, pero por la mañana, hemos salido y he tenido que respirar debajo del casco, porque la sensación no era del todo buena" las palabras del '93' fueron compartidas por 'Marca'.

Marc confesó antes de su llegada a Montmeló que el GP sería complicado. Contra todo pronóstico, Márquez se alzó con la victoria en la carrera al sprint. Los problemas aparecieron en las primeras sesiones en San Marino. "La moto estaba muy rebelde, todo muy agresivo, iba peleándome con la moto. Había cambiado mucho respecto a Cataluña. He hecho un 'reset' para la 'Práctica' y el equipo me ha ayudado a tener mejores sensaciones" explicó el piloto catalán.

El territorio de los italianos

A pesar de las malas sensaciones, en la segunda sesión del día Bagnaia ha conseguido clasificarse directamente a la Q2, mientras que en Barcelona no pudo ir más allá de la 21ª posición en la 'qualy'. El compañero de equipo de Márquez no ha sido el único piloto italiano que ha salido con los objetivos claros.

"Aquí han salido todos los italianos con otra mentalidad. No solo 'Pecco', sino que también Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio... Han sido muy rápidos desde el principio y estamos ahí con ellos" aseguró el líder del campeonato.

El candidato a la victoria

"¿Favorito? De momento, sí. No lo puedo negar. Éramos los que teníamos más ritmo, pero tenemos que ver si mañana podemos mantener ese listón alto y los otros se irán acercando". Aunque, Márquez tiene claro cuál es su punto débil en el trazado italiano. "El tercer sector. Siempre ha sido aquí el que se me ha atragantado un poco más, no hay ninguna curva a izquierdas" concluyó Marc.