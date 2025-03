Márquez, exultante: "Ha sido un sábado perfecto"

"Ha sido el sábado perfecto", afirmó Marc Márquez en el parque cerrado tras conquistar la victoria en la primera sprint de la temporada. El de Cervera, que también había firmado la pole un poco antes, mantuvo el liderato de principio a fin para sellar su primer triunfo con el Ducati Lenovo, con su hermano Alex como escudero.

"La sensación con la moto es fantástica, soy capaz de salir y mantener esa distancia y estoy contento de arrancar la trayectoria con Ducati de esta manera", valoró Marc respecto a la jornada, aunque puntualizó que "mañana será lo más importante". "Ya hemnos conseguido la primera victoria y la primera pole y mañana tenemos que estar en el podio si podemos y estaremos dispuestos a luchar por la victoria", apuntó.

Ya en la zona de entrevistas, explicó que "después de ver los entrenamientos, no quería sorpresas" y recordó que "la primera carrera al Sprint del año, por muy buen ritmo que tengas, por muy bien que haya ido el fin de semana, siempre hay esa tensión extra". "He podido seguir con unos tiempos bastante cómodo y ver que con la pista tan caliente los neumáticos se comportan de manera diferente. Para mañana hay que hacer dos o tres reajustes para intentar ser incluso un poquito más constante”, analizó.

Pese al buen inicio en Tailandia, Marc optó por ser prudente de cara a este domingo, advirtiendo que "la primera carrera siempre es difícil". "Quieras o no, te intentas evadir, sé que hay expectación, que hay ganas, pero intento estar centrado en lo mío, sobre todo no mirar el Whatsapp, porque ya abrí dos o tres de algún amigo y era: ‘Vas a arrasar, vas sobrado’. Y no es verdad", puntualizó el piloto de Cervera. "Esto es el campeonato del mundo, MotoGP, un error pequeño te puede costar muy caro. Intento, siempre que salgo a pista, buscar la sensación que tenía en el test y no hacer más de lo que siento. Si en esa tanda no siento más, me quedo ahí; en la siguiente será mejor", explicó, asegurando que este domingo, "si salgo y me encuentro como hoy, pues intentaré tirar; si no, calma e ir pasando las vueltas”.

Más allá de la prudencia de cara a los próximosa retos, Márquez se mostró más que satisfecho por el rédito extraído de esta jornada de sábado. "Estoy feliz, estoy relajado, me salen las cosas. Obviamente, en el deporte cambian las cosas de un día para el otro en todo y no vale de nada lo que hemos hecho hasta ahora si no seguimos con la misma intensidad. Ha sido un sábado perfecto, donde hemos conseguido la pole, la victoria y la ‘guindilla’, que mi hermano ha conseguido la segunda posición y estoy súper contento por él”, aseguró.

Bagnaia, casi satisfecho

El compañero de Marc y teórico jefe de filas de Ducati, Pecco Bagnaia, tuvo que conformarse con la tercera posición tanto en la Sprint como en la clasificación. Una situación con la que el italiano afirmó estar "contento a un 60-70 por ciento".

"Vamos a ver mañana. Lo he intentado, pero cuando he visto que había que tomar demasiados riesgos para cerrar la diferencia con Alex Márquez, me he dicho que sólo iba a terminar donde estaba. Tenía a Ai Ogura detrás, empujando mucho, pero estaba intentando gestionarlo. Al final no está tan mal [la tercera posición], mirando los test y mirando lo que pasó ayer", analizó el de Turín en las declaraciones postcarrera.