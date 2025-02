Márquez, exigente tras el test: "Me pongo un 8 sobre 10"

Marc Márquez ha despedido los tres días de test en Malasia con una sonrisa delatora, aunque satisfecho a medias, según su nivel de exigencia. "¿El balance? Me pongo un 8 sobre 10 estos días", ha valorado el octocampeón, que incluso ha restado importancia a su impresionante simulacro de carrera sprint este viernes. "De los que han hecho la sprint no he sido el más rápido. Álex me ha sacado dos décimas", ha dicho en refencia a la sólida actuación de su hermano, que ha cerrado los test al frente de la tabla de test con la GP24 del Gresini.

“Hoy he dormido. Somos humanos y afecta el ‘jet lag’ afecta, más aún a 300 km/h, pero hoy he dormido nueve horas, he recuperado y me he levantado con energía. Esto me ha permitido dar muchas vueltas, probar todo lo que había en la lista, que es lo más importante en un test para descartar cosas y, sobre todo, para tener la información ya de cara al test de Tailandia y ahí reconfirmarlo. Salimos con las ideas claras”, ha advertido Marc.

“Para mí he tenido dos salidas de las trece que he hecho, que son las dos que hemos probado un poquito de puesta a punto, porque estaba sufriendo un poco en la frenada, que suele ser uno de mis puntos fuertes", ha explicado el piloto de Cervera.

Después once años junto a Santi Hernández en el Repsol Honda, Marc ha cambiado dos veces de jefe técnico en un año y ahora, en Ducati tiene que acostumbrarse a trabajar con Marco Rigamonti. "Nos tenemos que ir conociendo. Em dos días nos vamos entendiendo, pero nos entenderemos mejor, es normal. La manera de explicarse que tenía Bastianini seguramente era muy diferente a la que tengo yo", ha comentado. "El tiene que ir conociendo mi estilo de pilotaje, pero ha hecho los deberes este invierno, se ha repasado todos los datos del año pasado y sabe exactamente lo que necesito para mi estilo de pilotaje. Hemos hecho dos cambios y ya me he sentido mucho mejor”.

Respecto al simulacro de diez vueltas sprint, que ha completado a una media que le habría dado la victoria frente a Martín en el último GP de Malasia, Márquez ha dejado claro que una cosa son los test y otra, las carreras: "¿Más rápida que la de Martín en 2024? Es normal, siempre son más rápidas las vueltas de los test. Está la pista con más goma. Álex me ha sacado dos décimas. Ha ido muy rápido en todos los test. Es cierto que en el intento a una vuelta estoy más lejos, pero he hecho un neumático sólo, porque no la puedes liar. Teniendo dos motos diferentes, si te caes con una, hipotecas todo el día. Entonces, cuando he visto el tiempo, me he dicho: ‘El segundo neumático lo guardamos’. Lo he puesto en las salidas".

"Evidentemente, hay pilotos que van muy rápidos, uno es mi compañero de equipo (Bagnaia); otro es mi compañero de casa (Álex). Entonces, veremos, pero salgo satisfecho de aquí, porque me he encontrado cómodo con el equipo y hemos dado pasos hacia delante”, ha zanjado Marc.