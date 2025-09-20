Márquez: "Estuve cerca de la retirada, pero quería volver a ser competitivo"

Marc Márquez vuelve a enfrentarse a la posibilidad de cerrar un nuevo título en la categoría reina. Tras el calvario de la lesión y el cambio de Honda a Ducati, el nuevo título sigue siendo un sueño para Márquez. "Hace dos años no podría imaginarme en el momento en el que estoy ahora" confesó Marc a 'MotoGP'.

El error de la lesión

La confianza de 2020 empujó a Marc a volver de inmediato a la parrilla y la decisión acabó complicando la temporada. "Cuando ganas cuatro campeonatos seguidos te sientes invencible, sientes que nada puede cambiar. El primer error de la lesión fue querer volver demasiado pronto. En ese momento sentía mucha seguridad y esa fue la razón por la que me atreví a volver".

"Estar en casa mientras me recuperaba fue duro, pero el peor momento fue cuando volví a competir en 2021 y no me sentía bien. Tenía mucho dolor durante todo el día y fue el momento más duro, no veía la razón para seguir" recordó el '93'.

La retirada

"Estuve cerca de la retirada, pero quería volver a ser competitivo. Entonces la solución era intentar buscar la mejor moto de la parrilla. En ese momento la respuesta era Ducati, me olvidé del resto de cosas y tomé la decisión. Los comentarios de Álex eran positivos y me ayudaron a hacer el cambio. Sabía que si esa temporada no iba bien, mi carrera se había acabado. Dejar Honda y entrar en Gresini para ver si era competitivo fue todo un reto y tomé grandes riesgos".

El dominio de 2025

"El cambio al equipo oficial me hizo ver que estaba en el sitio adecuado para pelear por el campeonato. Preparé la pretemporada con un objetivo: pelear por el campeonato. Aunque la manera en la que estamos peleando por el campeonato era algo que nadie podía predecir. Ganar tantas carreras y hacerlo en circuitos donde no lo había hecho antes es algo extraordinario y será difícil de repetir".

El regreso de Bagnaia

Mientras que Márquez ha conseguido arrasar en su primer curso con el equipo oficial de Ducati, la temporada de 'Pecco' Bagnaia ha ido de mal en peor con el transcurso de los Grandes Premios. "Lo dije en la presentación del equipo, 'Pecco' era el candidato favorito a pelear por el campeonato, en los últimos años ha sido muy competitivo. Estoy seguro de que 'Pecco' volverá. Tiene el talento, tiene al equipo" concluyó Márquez.