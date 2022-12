Márquez, dispuesto a dejar Honda: "Si no tengo las herramientas..."

El '93' afirmó que su aspiración es ganar otro título, y eso es lo que perseguirá en el futuro El piloto catalán afirmó tener un gran "respeto" por la forma en que Honda ha tratado su lesión

Marc Márquez y Honda han sido en las últimas décadas todo un binomio ganador en el mundo del motor. El ilerdense ha conquistado todos su títulos con la marca japonesa, pero eso podría cambiar en un futuro.

El piloto de Cervera ha vivido unas temporadas complicadas a causa de su lesión, y en este último año tomó la decisión de realizarse una nueva operación para mejorar su maltrecho hombro derecho. Una decisión complicada que tiene como único objetivo volver a ganar el Mundial.

"Siento un gran respeto por Honda, porque la forma en la que me ha tratado durante estos dos años que estuve lesionado; la forma en que me cuidaron fue especial", explicó el catalán en declaraciones a 'Motorsport'. "Sé que no fue normal, pero fue especial, y siempre tendré todo el respeto por Honda", afirmó.

A día de hoy esa nueva corona mundial no parece estar al alcance de Honda, que ha bajado su rendimiento en los últimos años, sin Marc a la cabeza, y que ha cerrado la temporada sin victorias, algo casi inédito para la compañía nipona.

Un hecho que podría hacer que Marc Márquez abandone Honda en busca de un equipo más competitivo. "Mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí", afirma a dicha publicación.

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis

"Ahora en 2022 solo quiero seguir con Honda, y seguir con Honda es mi objetivo. Pero mi mayor objetivo es ganar campeonatos. Así que esto es lo que buscaré en el futuro", añadió el mayor de los Márquez.

"En los contratos pasados les respetaba mucho y Honda siempre tenía la primera opción, y no hablaba con nadie, solo con Honda. Entonces, si tienes el respeto de ellos, ellos te respetarán a ti. Si no tienes su respeto, no te respetarán", zanjó el '93'.