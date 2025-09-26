Los Márquez dicen que no hay que entrar en pánico (de momento)

"Lo que no vamos a hacer es entrar en pánico. Ni tiene sentido, ni estamos preocupados por ello, ni solucionaríamos nada". Álex Márquez (Ducati), segundo clasificado del Mundial de MotoGP y el único piloto de los 22 que integran la parrilla de la categoría reina que podría retrasar el alirón de su hermano Marc, justificó su mala clasificación, hoy, en el primer día de entrenamiento del Gran Premio de Japón, que se celebra en Motegi, el trazado de Honda, con un sol de agosto, considera que todo lo que le ha sucedido, tanto a él como a su 'brother', tiene arreglo.

El 'Pistolas' acabó 15º y, mañana, por vez primera esta temporada, deberá pasar por la Q1, es decir, por el ensayo previo y clasificatorio para la definitiva Q2 con la que se compone la parrilla, pero no por ello pierde la ilusión, el interés y, sobre todo, el convencimiento de que podrá salir en las dos primeras filas "aunque vamos a tener que afinar mucho en el entrenamiento largo de la mañana, pero ya sabemos cómo hacerlo".

Los hermanos Márquez Alentá, que empiezan a jugarse el título, este fin de semana, en Motegi, protagonizaron unos extraños entrenamientos en Japón, aunque creen que todo puede enderezarse en la jornada de mañana.

Si Àlex cree que puede mejorar "mucho" con respecto al lío en el que se ha metido hoy, Marc, que ha terminado cuarto, lo tiene todavía más claro. "Ha sido, en efecto, como `describe Àlex uno de los días más raros y caóticos de esta temporada, pero no solo para nosotros, no, sino para todo el mundo. Por ejemplo, 'Pecco' (Bagnaia) ha volado por la mañana y, luego, por la tarde ha sufrido como todos. No sé, creo que mañana (sábado) todo cambiará y espero que no suframos tanto para adquirir un buen ritmo, pues hoy nos hemos lido bastante en mi taller. Pero, repito, hoy he intentado estudiar mi pilotaje y adaptar al circuito, más que tocar mucho la moto".

Y, por descontado, ni Marc ni Àlex, ninguno de los dos hermanos (y candidatos al título) Márquez Alentà, consideran que este irregular, raro y atípico entrenamiento, perdón, doble entrenamiento, puede ser considerado como indicativo de que el mayor tiene atada y bien atada la conquista de su noveno título mundial. "Que va, que va", señala Marc, "esto solo acaba de empezar y, aúnque el día ha sido muy raro, estamos en condiciones de conseguir esos tres puntos más que Àlex para redondear la temporada, aunque creo que Àlex mañana estará delante, como siempre".

"La primera idea, pese al desastre o desconcierto de este viernes, es que nos recuperaremos y haremos un buen sábado", añadió Àlex, "pero, sí, hay que reconocer que las sensaciones no son la mejores para intentar retrasar el alirón de Marc, pero le vamos a presentar batalla, sí, sí, estoy convencido de ello".

Al falta de un minuto

Nadie duda que los dos grandes protagonistas de la temporada van a conseguir enderezar su rumbo en la difícil jornada de mañana en Motegi, más para Àlex, que deberá ser uno de los dos que supere la Q1 para meterse en la Q2 ("mira, igual hasta me va de cine tener que hacer un cuarto de hora más de entrenamiento"), que su hermano Marc, que tiene el campeonato totalmente atado y hoy ha dado, simplemente, la sensación de que prefería centrarse en reducir los puntos débiles de su pilotaje en Motegi que en lograr un crono estratosférico para seguir impresionando al personal.

"Y, sí, sí, claro, no tengo que engañar a nadie, bueno, en realidad, jamás he tenido necesidad de ello y, sí, debo reconocer que, por descontado, me he visto fuera de la Q2, la 'quali' seria y por eso, a falta de cuatro minutos para acabar el entrenamiento, he metido un poco de prisa en el boxe y les he dicho ¡fuera calentadores! que tenemos que salir pitando e intentar meternos entre los diez primeros". Así lo pidió, así lo sugirió y así lo logró. Faltaban poco más de un minuto cuando el próximo campeón del mundo de MotoGP se metió en la cuarta posición, que le da derecho vivir un poco más tranquilo la jornada previa al día que todo el mundo considera se producirá su novena coronación mundial.