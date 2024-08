Márquez se descarta en la lucha por el título: “Está muy complicado”

Tras un parón veraniego en el que ha podido recargar pilas junto a sus familiares y amigos, Marc Márquez ha vuelto a la competición con más hambre que nunca. El piloto de Cervera participó el fin de semana pasado en la Ducati Race Week, evento en el que disputó una carrera con otros pilotos de Ducati y en el que cruzó la meta en tercera posición, por detrás de Pecco Bagnaia y Andrea Iannone. El catalán luchó hasta la última vuelta con Nicolò Buelga, quien finalmente se fue al suelo a causa de un toque con el mayor de los Márquez.

Apenas unos días después de haber competido en la Lenovo Race Of Champions, el ocho veces campeón del mundo viajó a Silverstone con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña, primera cita tras el descanso estival que tendrá lugar del 2 al 4 de agosto. En la rueda de prensa previa al Gran Premio, el piloto del Gresini fue preguntado por su incidente con Bulega en la última curva, aunque Márquez quiso quitar hierro al asunto y afirmar que no fue intencionado.

"Es difícil diferenciar entre una carrera y una exhibición", bromeó. "Es verdad que fue una carrera con motos de calle, pero se rodó a récord, intenté un adelantamiento que con la MotoGP estoy acostumbrado hacerlo en cada carrera y, entre comillas, me sale fácil. Pero allí no entendí que estaba con una moto de calle y que las reacciones son diferentes, y cuando la moto reaccionó de forma inesperada cometí el error. No lo vi, la verdad", expuso.

Sin opciones para el título

En cuanto a sus opciones por la lucha del Mundial de MotoGP, el de Cervera confesó que ve “complicado” poder plantarle cara a Bagnaia para alzarse con la corona, pese a encontrarse a tan solo 56 puntos del italiano en la clasificación general.

"Te podría decir que sí, que vamos a intentarlo, pero llevamos tiempo salvándolo los domingos. Si quieres luchar por el título tienes que ser igual de constante que Jorge Martín y Pecco Bagnaia en términos de velocidad. Si tú tienes la velocidad y te caes como Martín, eso lo puedes arreglar. Si no tienes la velocidad y quieres llegar, cuesta más arreglarlo", aseguró Marc.

Para el ocho veces campeón del mundo, el error que cometió Martín en Sachsenring “es normal, ya que cuando están rodando los dos pilotos a récord, uno de los dos falla”. Sin embargo, el mayor de los Márquez afirmó que en su caso es innecesario tomar esos riesgos, pues no tiene armas para asumirlos.

"Estoy demasiado lejos para exponerme a ese riesgo. En Jerez y Le Mans te hubiera dicho que sí, que estoy dispuesto. A partir de Francia nos ha costado un poquito más, incluso Sachsenring fue un fin de semana muy especial, pero… habrá circuitos que estaré listo para luchar con ellos por la victoria siendo perfecto, como hubiera sido quizá en Alemania. Lo intentaremos en los circuitos favorables, pero en muchos más estaremos muy lejos", sentenció.