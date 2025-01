Márquez no descansa y sigue sumando kilómetros con Ducati

El Mundial 2025 de MotoGP arrancará en poco más de un mes con el 'Shakedown' de Sepang (del 31 de enero al 2 de febrero) y los primeros test de pretemporada en el mismo trazado (5-7 de febrero). Apenas un mes por delante para que las motos vuelvan a rodar y Marc Márquez pueda probarse a los manillares de la Ducati oficial.

Entre tanto, el de Cervera continúa trabajando en el nuevo proyecto y con el inicio del año se ha trasladado con parte del equipo hasta el circuito Aspar de Valencia para seguir sumando kilómetros antes del inicio de temporada.

Bajo la atenta mirada de Davide Tardozzi, team manager de Ducati, Marc Márquez ha rodado en el trazado valenciano con la Panigale V2 S, el nuevo modelo de calle que todavía no ha salido a la venta, en unas sesiones privadas de entrenamiento. Se trata de una práctica habitual de la escudería con la que recaba información de sus motos de primera mano, gracias a las indicaciones que reciben de sus pilotos.

En el circuito, Marc estuvo acompañado también de su hermano Alex, quien continúa en 2025 bajo el abrigo del Ducati Gresini, además de personal del departamento de producto de Ducati, según informó 'Motorsport'.

Tras la sesión, se filtró un vídeo en el que Marc Márquez analiza las mejoras de la nueva moto respecto al modelo anterior, una V2 que también había probado Marx durante la jornada. En las imágenes difundidas por 'GPone.com' el ilerdense destaca la manejabilidad de la nueva versión. "Es más fácil de conducir, mucho más que la otra, gira y sobre todo el peso se nota mucho. También la conexión con el gas, la última parte de la vieja es más ruda, esta es como eléctrica. Era de carretera, todo 'soft', mucho más fácil de llevar, más natural. Con la vieja tienes que hacer la misma fuerza que con la MotoGP. La sentía mucho mejor delante, también el motor lo he sentido mejor", explicó el piloto catalán.

Buenas sensaciones en el equipo

Tras estas tandas en el Circuito Aspar, el propio Claudio Domenicali, CEO de Ducati, escribió en su perfil de Linkedin una larga reflexión sobre la actitud de Marc y el análisis de este respecto a la moto.

"Tenía mucha curiosidad por conocer su opinión sobre nuestra nueva moto de pista. Así que, durante mi viaje a las montañas para mis vacaciones de esquí, hice unas cuantas llamadas para que diera al menos unas vueltas con la moto que habíamos utilizado para el vídeo y la foto oficiales del lanzamiento", apuntaba el directivo.

"Para mi sorpresa, recibí una llamada de Marc al final del día. No sólo me dijo que le había encantado la rápida manejabilidad de la moto, su posición de conducción supercómoda y su entrega de potencia «eléctrica», sino también que había conseguido rodar en 1'12,2 segundos. Mi equipo me informó de que este tiempo iguala el récord de vuelta no oficial de la categoría Supersport", explica.

"Estamos impacientes por probar la Panigale 2025 en versión de competición con Marc y Pecco. Esta versión tendrá 126 CV en comparación con los 120 CV actuales, además de un ahorro de peso de casi 10 kg gracias a la eliminación de todas las características homologadas para la carretera", continúa el texto al respecto, antes de concluir dando las gracias a Marc y felicitando a los ingenieros que han desarrollado la moto.