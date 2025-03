Márquez, desatado: "No voy a ser tan conservador con mi deseo para 2025"

Marc Márquez ha revelado sus metas para este año en una entrevista exclusiva concedida a DAZN antes de la carrera del GP de Argentina. El piloto catalán repasa su momento actual en Ducati y reflexiona sobre sus objetivos para 2025. En la charla con Izaskun Ruiz, Márquez revive el deseo que escribió al inicio de la temporada pasada y adelanta cómo ha afrontado la nueva campaña tras un comienzo prometedor en Tailandia, donde logró una victoria clave.

El deseo que Márquez escribió para 2024 antes de comenzar la temporada fue claro: “Que no haya lesiones y mucha salud para todos”. Ahora, el piloto reconoce que en ese momento su principal objetivo era recuperar la confianza y volver a su mejor nivel tras tres años marcados por problemas físicos. "Me acuerdo de que, cuando tocó escribir el deseo para 2025, me quedé en blanco. Yo siempre tengo salidas para todo y ahí no sabía qué decir”, confiesa durante la entrevista.

La victoria número 90

Ahora, en su primer año con la Ducati oficial, Márquez deja entrever que su ambición ha crecido y su deseo para 2025 va más lejos. "No voy a ser tan conservador con mi deseo de 2025, me tiembla hasta el pulso", admite el '93', que considera que la pretemporada fue muy importante para evaluar el rendimiento real de la moto y del equipo antes de afrontar el campeonato.

Aunque Marc mantiene en secreto su nuevo deseo para el final de temporada, no duda en compartir una meta alcanzable en los próximos meses: "Un deseo confesable es conseguir la victoria número 90, porque está cerca esta temporada. Muy mal tienen que ir las cosas para no conseguir una victoria más en lo que queda de año", declara el piloto, señalando que, con ese logro, igualaría el récord de toda una leyenda del motociclismo, Ángel Nieto.

La entrevista concluye con un guiño al futuro, ya que Márquez emplaza a una nueva charla en el Red Bull Ring, a mitad de temporada, un punto clave en el calendario donde se podrán evaluar con más claridad sus opciones en el campeonato. Con una Ducati que ya ha demostrado su potencial en las primeras carreras, Márquez se muestra entusiasmado por el reto y por lo que aún está por venir: "Nos veremos en Austria, y ahí ya veremos si hemos cumplido algún deseo”.