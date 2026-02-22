Márquez, a por el décimo título: “Estoy preparado para pelear”

Marc Márquez se ha bajado de la moto media hora antes de lo previsto en Tailandia. Debilitado por un virus gastrointestinal y tras sufrir este domingo la tercera caída del fin de semana, el campeón no ha podido completar el plan de trabajo trazado con Ducati, pero asegura que aún así se siente “preparado para pelear” por la que sería su décima corona mundial.

"El plan era hacer la tanda larga y acabar el día, pero me caí durante esa simulación, con lo que terminé antes", ha explicado Marc en rueda de prensa en el circuito de Buriram. Se marcha “satisfecho” de los test, a pesar de todo: "No ha ido mal. Nunca es suficiente, especialmente porque siento que aún tengo margen por mi estado físico, pero, dicho esto, dimos muchas vueltas”, ha apuntado.

El piloto de Cervera, que acaba de cumplir 33 años y esta semana espera anunciar su renovación con Ducati, ha explicado que su caída de hoy, como las dos anteriores del sábado, han sido “por falta de concentración”, debido a sus molestias estomacales. “Aunque hoy estaba un poco mejor, el cuerpo no se recuperó de la mejor manera, pero estoy muy, muy contento porque el 'feeling' con la moto ha sido muy bueno durante toda la mañana", ha valorado.

De cara al Gp de Tailandia, que el próximo fin de semana inaugurará el Mundial 2026, Marc se siente "al cien por cien” y con las ideas “muy claras” respecto a la configuración de la moto. "Como el año pasado, los comentarios en Malasia y aquí son muy parecidos a los de mi compañero (Bagnaia), así que empezaremos con una moto muy parecida”, ha explicado.

"Puedo empezar peleando por ganar. Tengo dos días por delante para recuperarme físicamente, pero preveo el fin de semana del GP será más exigente que el test. Así que veamos. Ahora mismo, tengo tres o cuatro días por delante para intentar recuperar mi energía, no mi hombro, que está bien", ha añadido.

Sobre el ‘órdago’ que le ha lanzado Marco Bezzecchi pulverizando el récord del circuito con Aprilia para terminar como la referencia de la pretemporada, Márquez advierte que “Marco fue muy rápido el año pasado en la segunda parte de la temporada y será un aspirante al título desde el principio, pero no sólo es Marco porque Martín, con sólo un test, y Ogura, han dado un paso adelante importante".