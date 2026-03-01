Márquez no da crédito tras un día para olvidar: "Ha explotado todo"

Drama absoluto en 'Can Márquez' tras el primer Gran Premio de la temporada. A falta de cinco vueltas para el final, el piloto de Cervera sufría un pinchazo en el neumático trasero de la GP26 tras un 'llantazo' y se quedaba sin opicones en carrera, obligado a sumar un total de 0 puntos en la carrera larga tras protagonizar una espectacular batalla con Jorge Martín y Pedro Acosta. En esa misma vuelta, su hermano Álex, vigente subcampeón, sufría una caída.

Durante todo el fin de semana, el campeón de 2025 se mostró algo más cauto de lo habitual. Aún con molestias en su hombro derecho, tras la lesión sufrida en el GP de Indonesia del pasado octubre, el '93' reconocía que su estilo de pilotaje se estaba viendo resentido, en algunos puntos del trazado de Buriram más que en otros, como el cambio de dirección de la curva 10 a la 11.

La carrera al Sprint fue mejor de lo que esperaba. Luchó hasta el final por la victoria con Pedro Acosta, una victoria que finalmente fue para el murciano tras la intervención del panel de comisarios. A falta de dos giros, el '93' entró por dentro en la curva 12 empujando fuera de la trazada al de Mazarrón, algo que el organismo encargado de dictar sentencia consideró que tenía que ser penalizable. Márquez acató las reglas y cedió su plaza a Acosta, dándole la victoria.

Durante la carrera de este domingo, de gestión absoluta por el gran desgaste de los neumáticos debido a las altas temperaturas, el nueve veces campeón llegó a caer hasta la quinta plaza. En los compases finales, protagonizó una espectacular batalla con Pedro Acosta por el podio, pero terminó sufriendo un pinchazo en el neumático.

Las caras largas en el box de Ducati lo decían absolutamente todo, lamentando no solo este inconveniente técnico, sino por la confirmación de que Aprilia se encuentra en pleno estado de forma en un momento de debilidad en Borgo Panigale, con 'Pecco' Bagnaia terminando noveno en la carrera larga del fin de semana.

Tras lo sucedido en Buriram, Marc Márquez valoró cómo fue la carrera. El incidente fue de lo más extraño, puesto que en ese piano suelen salirse muchos pilotos. "Ha pasado una de las cosas más inusuales. Mira que en esa curva hemos ido fuera muchos pilotos, pero nunca había pasado nada", decía a DAZN.

El piloto de Cervera se encontraba atacando de nuevo a Acosta y Raúl Fernández en búsqueda del podio en el momento del pinchazo, tras unas vueltas de gestión. "Era cuando estaba atacando, mi plan era gestionarme el físico y los neumáticos, quería dar todo cuando quedasen diez vueltas, pero hoy la suerte no ha estado de nuestra parte", se lamentaba.

Se queda con lo positivo

"Ha sido muy raro, me siento afortunado de no salir volando. Ha explotado todo. Ha sido como si pillase un bordillo, no quiero perder tiempo en pensar qué ha sido, las cosas son como son y lo importante es que poco a poco me estaba encontrando mejor", valoraba.

Pero la realidad es la que es y no ha logrado sumar ni un punto en la carrera larga del fin de semana. "Estaba cerca del podio, estaba viniendo con inercia, cómodo, y Raúl estaba sufriendo mucho. Me lo hubiese jugado todo con Pedro hasta el final, el tercer puesto hubiese sido realista... resumen, 0 puntos", bromeaba.

Sobre la mejora de otras marcas como Aprilia y KTM, tan solo tiene claro que en Borgo Panigale tienen que seguir trabajando. "Esto es competición, y significa mejorar carrera tras carrera. Líder va una KTM, segunda una Aprilia, y ahora nos tocará seguir construyendo, estar más cerca y ver si en las siguientes carreras podemos ponerles las cosas difíciles", terminaba diciendo.