Márquez lo tiene claro: "Me toca aprender de Bagnaia, es el rival a batir"

Con una ilusión desbordante y su característica sonrisa en el rostro, Marc Márquez cuenta las horas para el estreno de la temporada 2025 en Tailandia. El octacampeón del mundo se encuentra a las puertas de un curso ilusionante donde parte como uno de los principales favoritos para alzarse con la corona, aunque el de Cervera tiene claro que tendrá un rol distinto en Ducati al compartir escudería con el temible Pecco Bagnaia.

El mayor de los Márquez ha tenido sensaciones inmejorables en las semanas previas al estreno de la competición en Tailandia. Los test de pretemporada han permitido ver al de Cervera rodar en tiempos punteros, aunque el ocho veces campeón del mundo no se confía ante los micrófonos de DAZN: "Se verá durante el fin de semana. Evidentemente, en los test he aprendido que no son lo más importante y de un test a una carrera puede cambiar mucho. No han sido nunca mi especialidad. Pero sí que es cierto que tanto el de Malasia como el de aquí me encontré cómodo, rodando con confianza", explicó Marc.

Pecco, el rival a batir

El de Cervera tiene claro cuál es el objetivo de esta temporada: "Intentaré estar donde la moto negra -la Aprilia de Jorge Martín- pero será complicado", confiesa entre risas a DAZN. Si quiere cumplir su misión deberá sacar el máximo partido a una Desmosedici GP25 que avanza sobre ruedas: "Hay una base muy buena, donde hemos optado por esa configuración 2024. Lógicamente en un equipo fábrica durante el año pues irán llegando evoluciones, que ya están trabajando en ello", analiza.

Compartirá equipo con Pecco Bagnaia, el principal rival a batir por el título a final de temporada. El italiano, un piloto con gran experiencia que tiene la espina clavada después de perder el Mundial de 2024 contra Jorge Martín, partirá con mayor jerarquía dentro del equipo en un inicio: "Llego a una situación y en un box diferente a lo que me había encontrado hasta ahora. Siempre estaba en el Repsol Honda defendiendo un poco la posición, de experiencia... esta vez es Pecco Bagnaia. Me toca aprender de él, intentar estar lo más cerca de él, ya que para mí es el rival a batir. Si podemos luchar con él, es buena señal", explicó el octacampeón.

Pecco no será el único rival a batir esta temporada; Marc ha recordado en múltiples ocasiones que su hermano Àlex va muy en serio a por cosas grandes este curso: "Es uno de los pilotos que ha rodado más constante y más rápido durante todos los tests. Mi hermano con confianza es capaz de todo; será uno de los rivales a tener en cuenta", explica. La cuenta atrás para el inicio de la competición ya ha empezado.