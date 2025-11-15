Marc Márquez: "En cuanto llegas a Cheste, empiezas a sentir mariposas en tu estómago"

El campeonísimo catalán Marc Márquez (Ducati), que ha dejado ya, hace cuatro días, de llevar su brazo derecho con cabestrillo y se recupera lentamente de su delicada operación en el hombro, ha reaparecido hoy, en el circuito Ricardo Tormo, de Cheste, donde se celebre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última prueba de la temporada, que tendrá su continuidad, el próximo martes, con el primer ensayo con vistas a 2026.

Márquez, que nada más llegar a Cheste se reunió con Davide Tardozzi, General Manager del equipo Lenovo Ducati, y el ingeniero Gigi Dall’Igna, estuvo presente durante los entrenamientos de hoy, sentado al lado de Tardozzi en el muro de la fábrica de Borgo Panigale.

Marc Márquez, que sigue recuperándose de su delicada operación en el hombro derecho, apareció en Cheste (Valencia) y afirmó que se siente tranquilo, pese a no poder participar en el test del martes, ya que confía ciegamente en su hermano Àlex y Bagnaia para evolucionar la Ducati 2026.

“Estaba muy bien en casa y tranquilo y, en cuanto he pisado el circuito, me han empezado a aparecer las típicas mariposas en el estómago, pero estoy contento de estar aquí para participar en el último fin de semana de la temporada y disfrutar de la fiesta del título y el subcampeonato de Àlex”, comentó Márquez ante el micrófono de Izaskun Ruiz y Pol Espargaró, de DAZN.

Cuando le comentaron que Ducati, sin él, está sufriendo en este final de campaña ante el acoso de Aprilia y KTM, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo comentó que “bueno, Àlex ganó, en Portimao, la prueba al ‘sprint’ y, ahora, ‘Pecco’ (Bagnaia) vuelve a estar arriba. Es evidente que las concesiones a las marcas que estaban en dificultades, como Honda, le han permitido mejorar y, sí, Marco (Bezzecchi) y su Aprilia están muy fuerte como Acosta y su KTM. El problema es que cuando ya estás a un nivel muy alto, como está Ducati, el margen de mejora es muchísimo más pequeño que los demás”.

"Dos grandísimos pilotos"

Pocos minutos después de que MM93 hiciese este comentario, los dos pilotos oficiales del equipo Lenovo Ducati han quedado fuera de la Q2, es decir, de la ‘quali’ que decide el orden de salida de la prueba al ‘sprint’ (15.00 horas, DAZN en abierto) y del GP de mañana (14.00 horas, DAZN en abierto). Al tricampeón italiano se le paró la ‘Desmosedici’ en el último tramo de la Q1 y Bulega, que está, precisamente, sustituyendo al mayor de los Márquez, solo pudo acabar tercero por la cola y, por tanto, saldrá desde la última fila de la parrilla.

"Todas las marcas, especialmente Aprilia y KTM, se están acercando a Ducati, pero nuestra moto sigue siendo la mejor. ¿Si he pedido algo especial para 2026? A Ducati, que es la campeona, no hace falta pedirle nada, ellos trabajan duro para seguir siendo la referencia de MotoGP". Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo

Sobre el importantísimo test del martes aquí, en Cheste, Valencia, Marc señaló que está tranquilo pues tiene enorme confianza tanto en Bagnaia como en el ‘Pistolas’. “Son dos grandísimos pilotos y ellos serán capaces de dirigir la evolución de la moto del año que viene. Tenemos la suerte, eso sí, de que lo más importante, que es el motor, ya está decidido, pues será el mismo que este año y todo eso que tenemos ya avanzado”.

Cuando ‘Polyccio’ le pidió si había hecho alguna recomendación a Dall’Igna de cara a la moto 2026 o, incluso, si sabes si habrá cosas nuevas en su máquina, Marc comentó que “Ducati es la campeona, Ducati es la líder de la parrilla y, por tanto, a Ducati no hay que decirle nada, pues ellos son los primeros que quieren seguir evolucionando y desarrollando su moto para hacerla, si pueden, cada vez más competitiva”.