Márquez, cerca de firmar con Ducati: "Del 0 al 10, ahora estamos en un 9"

Marc Márquez confiesa que hace un año, a estas alturas, estaba “mucho más nervioso” al presentarse en ‘sociedad’ en su estreno con Ducati. Después de arrasar en 2025 y a punto de cumplir 33 años, el piloto de Cervera siente que no necesita demostrar nada, pero tiene ‘entre ceja y ceja’ conseguir un décimo título mundial: “Sería la mejor forma de celebrar el Centenario de Ducati”, advierte. No lo menciona, pero de paso también superaría en a Valentino Rossi en el ranking histórico

“No hay demasiada obsesión por el décimo, pero hay objetivos. Y este año me gustaría luchar por un título más. Creo que tenemos la responsabilidad y la presión de hacerlo. Luego veremos”, ha dicho Marc para empezar.

“Tenemos que intentar prepararnos lo mejor, estar listos para reaccionar ante cualquier problema que surja, pero sí, me gustaría luchar por el título. Ahora conozco el equipo, conozco la moto… Nos tenemos que preparar para luchar con Pecco, con Àlex, con Bezzecchi y con Aprilia o KTM, porque en una pretemporada puede cambiar todo”, ha insistido el ‘93’.

Año nuevo significa empezar de cero, pero Marc matiza “sí, pero si empiezas con buena inercia, mejor. Una de las cosas que he aprendido en mi carrera deportiva es que ya no solo de un año para otro, sino que de una carrera a otra puede cambiar todo, como se vio de Motegi a Indonesia. Eso te pasa a principio de año y cambia la temporada”, ha recordado sobre su lesión, justo una semana después de cerrar el noveno título en Japón.

“Lo importante es hacer una pretemporada estable, sin exagerar y empezar con un buen pie en Tailandia”, destaca Márquez, que se ha probado en off road y también en pista y desvela que no todo fue tan fantástico al principio en su recuperación: “Estoy bien, pero hace dos semanas tuve el típico bajoncillo que hay en las rehabilitaciones, que vas forzando un poquito más y el cuerpo entonces te rectifica, te dice que toca frenar un poco. Empezamos en moto antes de lo planificado, porque así me lo autorizaron los doctores, el hueso se soldó bien, incluso antes de lo que preveían. Pero esto me ha permitido tomármelo con un poquito más de calma y llegar un poquito más preparado al test de Malasia”, ha explicado.

“Una de las frases que me dijo José Luis Martínez de esta pretemporada fue: ‘Es la primera vez que después de una rehabilitación te he visto evolucionar'. Antes , llegaba y el primer día ya iba como si no hubiera pasado nada y esta vez me lo he tomado con mucha calma y empezamos a estar a un buen nivel. Yo creo que esto es la experiencia. La edad no te saca velocidad pero te puede ayudar en esos momentos”, ha añadido.

“El objetivo en Sepang es mejorar técnicamente, pero físicamente aún tenemos un mes y medio. Ahora empiezo a estar contento de las sensaciones encima de la moto, que hasta hace una semana, iba un poco demasiado rígido”, dice.

La renovación, más cerca

Hace poco más de mes, cuando le preguntaron en qué punto estaba su renovación con Ducati, del 1 al 10, Marc respondió: “Un 8”. Este lunes en Madonna di Campiglio ha dado a entender que el acuerdo es inminente: “Bueno, diría que ahora es un 9 sobre 10. Estamos un poquito más cerca. Primero hay que acabar de valorar las situaciones, el futuro que tenemos en mente o encima de la mesa y luego decidir”, ha advertido.

“Evidentemente, a mí me gustaría alargarlo mucho más, pero en el mercado de MotoGP siempre ha pasado así. Cada vez se anticipa un poquito más y yo creo que antes de la primera carrera ya los dos, tres nombres más buscados de este mercado se sabrán”, ha añadido.

Respecto al vecino del box a partir de 2027, que según los últimos rumores podría ser Pedro Acosta, Marc niega que eso vaya a marcar las negociaciones: “Nunca, nunca, he puesto ningún condicionante a mi compañero de equipo. Yo miro por mi proyecto, por mi futuro, lo que realmente necesito para ser feliz. La motivación es la misma, pero lo importante en mi carrera deportiva, lo más difícil, que era volver a ganar, ya lo he hecho. Tú no lo puedes condicionar el plan del equipo, tienes que entender que cualquier proyecto tiene varias viabilidades. De momento mi compañero de equipo es Pecco, lo respeto muchísimo y no voy a entrar a quién puede ser mi compañero de futuro.

En cuanto a sus previsiones para el Mundial 2026, Márquez considera que “no será una temporada como la del año pasado, que fue atípica, con muchos fallos de los rivales principales como Pecco, o Álex, que se lesionó a mitad de curso e hizo dos ceros seguidos. Creo que este año será diferente, pero si hay un piloto que fuerza a ir rápido, entonces se cometen más fallos y ahí hay que gestionar el riesgo-velocidad-beneficio”.

Respecto a los rivales, Marc no baja la guardia: “De una temporada para otra siempre pongo todos los nombres encima de la mesa, esto me lo enseñó Andrés Dovizioso que nadie hablaba nadie de él y salió, y nos lo ha enseñado Àlex Márquez en 2025. Así que pondremos en la lista a Pedro Acosta, Bezzecchi, Pecco, Àlex o Viñales.

Sobre el experimento de éste último junto a Jorge Lorenzo, Márquez reconoce que siente curiosidad: “Es interesante, los vi entrenar, están ilusionados, están motivados y ya veremos. La respuesta de un binomio, si sale bien o mal, la dicen los resultados, pero ganas le están poniendo ganas”.