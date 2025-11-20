Los Márquez celebrarán en Cervera un año histórico

2025 ha sido un año para el recuerdo para Marc y Àlex Márquez. Los hermanos de Cervera se han proclamado campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, respectivamente, logrando una hazaña histórica que nunca antes ninguna pareja de hermanos había conseguido. Durante el curso, el '93' y el '73' han logrado 11 dobletes sprint y seis dobletes en carreras largas de domingo. Una gesta de este calibre necesitaba una celebración a la altura y se llevará a cabo nada más y nada menos que el próximo sábado, 22 de noviembre. Y no hay mejor escenario que su Cervera natal.

Será este fin de semana cuando se lleve a cabo, por fin, la celebración del título mundial de Marc, logrado durante el fin de semana en el Circuito de Motegi (Japón), a finales de septiembre. También el subcampeonato que logró 'El Pistolas' tras la carrera al Sprint en Sepang. El evento se celebrará bajo el lema de "Back 2 Back, Márquez Brothers Making History”, y se espera que reúna una gran cantidad de aficionados que llegarán desde distintos puntos del territorio español e incluso internacional.

La última vez que la localidad ilerdense celebró una fiesta de este calibre fue en el año 2019, cuando el '93' logró su octavo titulo mundial, sexto de MotoGP, y Àlex se hizo con el Mundial de Moto2. Por aquel entonces, la celebración constaba de una rúa por la localidad, además de un correfoc, algo que este curso será distinto, puesto que los hermanos encabezarán un convoy de 200 motos que paseará por las calles que los vieron crecer.

Pero todo comenzará antes, desde el Ayuntamiento de la localidad. Está previsto que para las 11:00 de la mañana Marc y Alex sean recibidos por diferentes autoridades en un acto institucional que marcará el inicio de una jornada para el recuerdo en la localidad ilerdense.

En directo desde DAZN

Después del desfile de motos, el propio Àlex Márquez se encargará de exhibir su Ducati Desmosedici GP24 ante todos los aficionados que se congreguen en el lugar, para, finalmente, pasar a celebrar en un escenario que se situará en la Plaça Magdalena de Montclar.

Horarios de la celebración en Cervera 22 de noviembre 11:45h - Saludo de los Hermanos Márquez (Paeria de Cervera) 13:00h - Convoy con Los Hermanos Márquez (Plaça de l'Universitat) 13:45h - Showrun MotoGP Àlex Márquez (Plaça Magdalena de Montclar) 14:00h - Celebración en el escenario (Plaça Magdalena de Montclar)

Allí, la periodista Izaskun Ruiz y Santi Ayala, conducirán un gran acto final en el que los hermanos Márquez, acompañados por diferentes invitados, celebrarán el momento histórico ante los fans. El acto será retransmitido en directo por la plataforma que tiene los derechos del campeonato, DAZN, con la periodista Amanda Gala cubriendo en directo todo lo que aconteza.