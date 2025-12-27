Los Márquez cambian por un día las dos ruedas y se pasan a las cuatro

Después de una intensa temporada 2025 de MotoGP los pilotos de MotoGP aprovechan este parón invernal para relajarse y aparcar la moto por unos días mientras en las fábricas trabajan a contrarreloj para llegar con las mejores máquinas al inicio del próximo curso.

Algunos, como Pecco Bagnaia, han aprovechado para reencontrarse con la familia y relajarse ayudando en la cocina a su abuela. Otros como Maverick Viñales han preferido hacer un poco de rodaje, mientras que Marc Márquez, ha dedicado su tiempo a otros deportes como el ciclismo.

No ha sido la única actividad a la que se ha dedicado el vigente campeón de MotoGP, quien no se ha apartado del todo de la gasolina. Junto a su hermano Àlex, han dejado por unos días su domicilio en Madrid para regresar a casa y divertirse con algunas actividades conjuntas.

Entre ellas, los dos hermanos disfrutaron de una fría matinal de carreras en el Karting del Vendrell (Tarragona). Ataviados con unos monos especiales para la ocasión y luciendo sus respectivos dorsales #93 y #73 en los carenados de sus karts se midieron en la pista durante unas horas, aunque con mucha menos tensión que durante el curso de MotoGP.

El propio Marc Márquez compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se le podía ver pilotando el kart de la fábrica CRG y firmando autógrafos con los aficionados presentes, acompañado del mensaje: "'new toyyy" (nuevo juguete).

El piloto de Cervera regresó recientemente a los entrenamientos tres meses después de haber sufrido una lesión durante el Gran Premio de Indonesia. El pasado 23 de diciembre, Marc se volvió a subir a una moto, una Honda de ‘flat track’, en el circuito de Alcarràs (Lleida), uno de sus circuitos de entrenamiento durante todo el año.

En la sesión le acompañó también su hermano Àlex, así como el brasileño Diogo Moreira, campeón de Moto 2 en este 2025 y nuevo piloto de MotoGP para 2026 al manillar del LCR Racing Team.