Márquez busca reconciliarse con el Red Bull Ring

El paddock de MotoGP ya ha empezado la cuenta atrás para poner fin al parón estival. Las vacaciones en la categoría reina llegaron con el dominio de Márquez. El '93' consiguió cinco dobletes consecutivos tras una primera mitad de temporada que rozó la excelencia.

El Gran Premio de Austria llega como un nuevo reto para el líder del campeonato, pues Marc nunca ha conseguido alzarse con la primera posición en el Red Bull Ring. Aunque la victoria se haya escapado en algunas ocasiones, el piloto español ha rozado el triunfo en algunas ediciones pasadas.

Márquez sin victorias en Austria

En 2017 y 2019, Márquez tuvo que enfrentarse a Andrea Dovizioso a mandos de la Honda, pero al tratarse de un circuito óptimo para Ducati se le escapó la victoria. En 2018, el '93' tampoco se alejó de las primeras posiciones, pero en esta ocasión se tuvo que enfrentar a Jorge Lorenzo, quién también venció con la fábrica italiana. En las tres peleas por la victoria, Márquez fue segundo junto a Honda, pero este año la historia puede cambiar. Aunque todo apunte a una posible victoria del '93', su compañero de equipo podría complicar el triunfo.

El sueño de Bagnaia

La temporada no está yendo sobre ruedas para 'Pecco' Bagnaia, pero se presenta como el piloto con más victorias en el circuito austríaco. El bicampeón de la categoría reina ha ganado en tres ocasiones en el trazado austríaco y comparte el récord con Andrea Dovizioso. El piloto italiano ya está lejos de Márquez, pero una nueva victoria podría mejorar la segunda mitad de la temporada.

La hegemonía de Ducati

Los números en Austria no acompañan a la victoria de Márquez, pero el piloto catalán cuenta con la moto perfecta para este Gran Premio. Solo Brad Binder consiguió plantar cara a los pilotos Ducati en 2021 para arrebatarles la victoria. El piloto sudafricano se alzó con la primera posición junto a KTM, esta fue la última victoria de una moto que no perteneciera a la fábrica de Borgo Panigale.

La lista negra del '93'

Austria no es el único escenario que se le resiste, Portimao y Mandalika todavía son una cuenta pendiente para él. El circuito de Balaton Park, la siguiente ronda al finalizar Austria, también se presenta sin dominador. Pues el trazado húngaro se incorpora esta temporada al calendario.