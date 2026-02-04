Márquez 'bendice' la nueva Ducati: "Es mejor"

Marc Márquez ha terminado muy lejos de los tiempos de cabeza en la segunda jornada de test de pretemporada en el circuito de Sepang. El motivo, según ha explicado, es que al margen de la lluvia, que le ha dejado en boxes, como a la mayoría en la sesión vespertina, no ha podido llevar adelante los planes de trabajo que tenía para hoy. Eso sí, el de Cervera está contento con la nueva GP26. Sus sensaciones son muy buenas, como demostró ayer al marcar el mejor crono.

“La lluvia de la tarde nos ha frenado el día. Ayer lo dediqué más a ponerme en el sitio; hoy lo hemos dedicado completamente al proyecto, a intentar probar diferentes cosas. Por la tarde, teníamos unas pruebas importantes, pero con la lluvia no hemos podido rodar ni probar, así que tocará dejarlo para mañana y quizá renunciar un poquito a esos intentos a una vuelta, pero es más importante tener la dirección clara y precisa para la temporada”, ha resumido.

Sobre ese camino a seguir por Ducati, Marc asegura que tiene ya “bastante clara la base sobre la que ir próximo al test de Tailandia, pero hay que probar y ver, hay que dar vueltas para los ingenieros”.

“Lo primordial es la aerodinámica, es lo principal, y es ahí donde la homologación en la primera carrera tiene que ser una, porque a nivel de motor no se puede cambiar nada”, recuerda. A la hora de elegir, se decantará “por la que veas que a ti te puede aportar más en 22 carreras. Es imposible tenerlo todo, tener el giro de una con la estabilidad de otra. Entonces, tenemos que priorizar”.

El campeón no se ha fijado demasiado en lo que han hecho el resto de Ducati, según ha comentado: “No he visto ni una vuelta en la telemetría, estoy centrado en lo mío”, ha dicho, antes de dar un veredicto sobre la GP26: "Esta moto la noto mejor que la del año pasado, pero hay que ir poco a poco. Lo que pasa, es que, como siempre, lo que sumas aquí lo pierdes allá”.

Marc, que ayer regresó a la pista con Ducati 121 días después de su lesión en Indonesia, ha explicado su actual condición física: “Hoy iba más suelto, con menos fuerza, pero es normal. Me estoy encontrando bastante bien. Si tengo tiempo me gustaría hacer la simulación de carrera, porque eso también me ayudaría a mejorar en este aspecto”.