Márquez y la bandera: "Saco la que siento en cada momento, soy catalán y español"

Marc Márquez comienza el 2026 confesándose en profundidad a Ana Pastor en el 'El objetivo' de LaSexta. El nueve veces campeón del mundo aborda muchos temas que nada tienen que ver con el motociclismo, se 'moja' en política y revela dos controvertidos episodios en su vida, su tentativa de trasladarse a Andorra y la polémica de las banderas en sus celebraciones.

“Estamos en libertad de expresión, ¿no?. Soy catalán, me encanta Catalunya, pero soy español, me encanta España, el Sur... No son incompatibles. Saco la bandera que siento en cada momento”, dice Marc cuando le recuerdan las críticas de independentistas y españolistas según el caso, cada vez que ha decidido festejar una victoria o un título con la senyera, la bandera del 93 o la de España, que ondeó cuando se proclamó campeón de MotoGP 2025 en Japón.

Sobre su traslado a Andorra, que le costó derramar lágrimas en rueda de prensa al ser acusado de evadir a la agencia tributaria española, Marc explica que "he pagado impuestos en España toda mi vida. Tuve casa en Andorra y probé. Cervera queda a una hora y hemos ido muchas veces, iba a pasar el fin de semana con mis padres. Cuando empecé en el Mundial, me quedé, pero con 22, me dije: ‘Me voy a comprar una casa como segunda residencia’. Dos meses seguidos duré. Dije: ‘No, yo España y ya está’. No lo hago para transmitir ningún mensaje. Éste lo hago como lo siento, porque es así. También soy consciente de los impuestos, de dónde van y dónde, no”.

Sobre las críticas, Márquez asegura que ya no le afectan: "Leo lo justo y necesario, ni bueno ni malo. El ser humano es así y se queda con lo malo. De cien comentarios, te quedas con dos malos. Ahora, me afecta cero. Quien diga que no le afecta es mentira. Las redes deberían tener nombre, DNI y perfil”.